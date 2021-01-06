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Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Рекордную партию наркотиков изъяли во Львове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опасный груз из Пакистана попал на территорию страны в 2020 году через порт в Одессе. Затем под видом пищевой продукции контрабанду доставили на запад Украины, чтобы в итоге переправить в страны ЕС как дипломатический груз.
Во время обысков правоохранители задержали четверых граждан Турции. Ведутся поиски их возможных соучастников.
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Более тонны героина на 80 млн долларов изъяли в Украине. Груз из Пакистана собирались переправить в Европу
Новости Украины. Рекордную партию наркотиков изъяли во Львове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о более чем тонне героина стоимостью свыше...
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