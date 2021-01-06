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Какие законы власть планирует разработать в 2021 году

06.01.2021 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

План подготовки законопроектов на 2021 год утвержден указом президента от 4 января № 2. Документ опубликован 6 января на Национальном правовом интернет-портале.

Какие законы власть планирует разработать в 2021 году

Законопроекты коснутся гражданского законодательства, законодательства о предпринимательской деятельности, о труде и занятости, об образовании, культуре, физической культуре и спорте, об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, о правоохранительной деятельности и борьбе с преступностью.

В частности, изменения готовятся в законодательство об ипотеке, об обращениях граждан и юрлиц, о доступе к информации о деятельности судов, об архивах и делопроизводстве, о республиканских и местных собраниях, о рынке ценных бумаг, развитии конкуренции и государственно-частном партнерстве.

Среди разрабатываемых новых документов — проекты законов о волонтерской деятельности, о страховой и лизинговой деятельности, о регулировании безопасности при использовании атомной энергии, а также об объединениях нанимателей.

В 2021 году ожидается подготовка законопроектов, предусматривающих изменения в Банковском, Налоговом, Воздушном, Трудовом кодексах, Кодексе внутреннего водного транспорта и Кодексе о культуре.

Запланирована разработка концепций проектов законов «Об обращении с генетическими ресурсами», «Об аккредитации в Национальной системе аккредитации» и «О дипломатической службе».

 
 
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План подготовки законопроектов на 2021 год утвержден указом президента от 4 января № 2. Документ опубликован 6 января на Национальном правовом интернет-портале.
 
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