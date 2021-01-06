|
В Минске пропала 14-летняя девочка
Источник материала: ОНТМинске пропала 14-летняя девочка" class="one-news__figure-img">
В Минске разыскивается 14-летняя Анна Волнова. Девочка ушла из дома вечером 4 января, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом
Анна выглядит на 13-14 лет, телосложение худощавое, рост средний. Волосы у девочки прямые ниже плеч, окрашены в темный тон. Глаза карие.
Когда минчанку видели в последний раз, на ней были светлые джинсы, черная куртка до пояса и темные кроссовки.
Милиция просит сообщать любую информацию о разыскиваемой по телефонам 8 (029) 6867690, 8 (029) 5078640 и 102.
Фото: МВД
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске разыскивается 14-летняя Анна Волнова. Девочка ушла из дома вечером 4 января, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом информирует МВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)