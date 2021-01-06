В Минске пропала 14-летняя девочка

Источник материала: ОНТ

Минске пропала 14-летняя девочка" class="one-news__figure-img">

В Минске разыскивается 14-летняя Анна Волнова. Девочка ушла из дома вечером 4 января, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом информирует МВД Беларуси в Telegram-канале «Разыскивает милиция».

Анна выглядит на 13-14 лет, телосложение худощавое, рост средний. Волосы у девочки прямые ниже плеч, окрашены в темный тон. Глаза карие.

Когда минчанку видели в последний раз, на ней были светлые джинсы, черная куртка до пояса и темные кроссовки.

Милиция просит сообщать любую информацию о разыскиваемой по телефонам 8 (029) 6867690, 8 (029) 5078640 и 102.

Фото: МВД

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