Пешеходный мост в виде спирали ДНК появился в Китае

Источник материала: ОНТ

В Китае появилась ещё одна захватывающая дух туристическая достопримечательность – пешеходный мост в виде спирали ДНК.

Он расположен между скал на высоте 140 метров. Сотни туристов в первые дни, когда открыли ажурную переправу, побывали здесь и сделали фото на память. Архитекторы продумали площадки для фотосессий с захватывающими видами и прозрачным полом, которые создают эффект невесомости. Мост построили за три года и открыли в День образования Китайской Народной Республики.

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