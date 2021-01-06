Оползень разрушил отель на севере Италии

Источник материала: ОНТ

Итальянский отель оказался под каменным дождём. Оползень на севере страны практически полностью разрушил гостиницу.

Из-за пандемии в номерах не было постояльцев. Внутри находились семь сотрудников и по предварительной версии, никто не пострадал. Причиной происшествия стало обрушение скалы, рядом с которой построен отель. Спасатели продолжают разбирать завалы, в заблокированных помещениях ещё могут оставаться люди.

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