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Оползень разрушил отель на севере Италии
Источник материала: ОНТ
Итальянский отель оказался под каменным дождём. Оползень на севере страны практически полностью разрушил гостиницу.
Из-за пандемии в номерах не было постояльцев. Внутри находились семь сотрудников и по предварительной версии, никто не пострадал. Причиной происшествия стало обрушение скалы, рядом с которой построен отель. Спасатели продолжают разбирать завалы, в заблокированных помещениях ещё могут оставаться люди.
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Итальянский отель оказался под каменным дождём. Оползень на севере страны практически полностью разрушил гостиницу. Из-за пандемии в номерах не было постояльцев....
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