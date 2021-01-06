Ссора китайских роботов-библиотекарей попала на видео

Источник материала: ОНТ

В провинции Цзянси (Китай) в одной из библиотек произошла ссора между двумя роботами-ассистентами. Инцидент был снят на видео. На ролик обращает внимание Global Times.

Роботы-библиотекари Ванбао и Туту помогают людям в поиске нужных книги. Один из посетителей отсканировал QR-код одного из роботов, чтобы задать какой-то вопрос. Свою помощь хотел предложить и второй робот, из-за чего между ассистентами возник конфликт. На видео видно, как роботы обмениваются короткими фразами и отворачиваются друг от друга. На заднем плане слышен смех посетителей библиотеки.

Робот Ванбао в итоге принял решение уладить конфликт миром и признал свою вину. Туту после этого обвинил коллегу в частых переменах настроения, но все же простил Ванбао.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram