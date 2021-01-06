|
НАТО намерено расширять сотрудничество с Молдовой
Источник материала: Хартия'97
НАТО намерено расширять сотрудничество с Молдовой
Благодаря Альянсу страна начала процесс модернизации Национальной армии.
НАТО сохраняет приверженность сотрудничеству с Молдовой и намерена продолжать оказывать этой стране поддержку в модернизации ее институтов, отвечающих за оборону и безопасность. Об этом
В свою очередь, Майя Санду сообщила в соцсети Facebook, что она поблагодарила Столтенберга за многолетнюю поддержку и партнерство НАТО с Республикой Молдова, в том числе за предоставление помощи в виде медицинского оборудования для предотвращения распространения COVID-19.
При этом политик отметила, что благодаря сотрудничеству с НАТО Молдова, кроме прочего, смогла инициировать реформу сектора безопасности и начать процесс модернизации Национальной армии.
Поездка Майи Санду в Киев и Брюссель
Майя Санду вступила в должность президента Молдовы 24 декабря 2020 года. Согласно конституции, Молдова является нейтральным государством, однако сотрудничает с НАТО в рамках Индивидуального плана партнерства.
Ожидается, что 12 января Майа Санду отправится в Киев. Это будет ее первая официальная зарубежная поездка на посту главы государства. После этого политик собирается в Брюссель. Посетит ли она при этом расположенную там штаб-квартиру НАТО, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря Альянсу страна начала процесс модернизации Национальной армии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)