В США готовятся к возможным массовым беспорядкам на фоне утверждения итогов президентских выборов

Источник материала: ОНТ

В США готовятся к возможным массовым беспорядкам. Сторонники Дональда Трампа стягиваются в Вашингтон, чтобы выразить своё отношение к результатам выборов – сегодня их должен утвердить Конгресс.

Трамп уверен, что победу на выборах у него просто отобрали и потребовал признать итоги голосования в некоторых штатах недействительными. При этом он пообещал «адскую битву» своим соперникам.

По мнению Трампа, ещё достаточно механизмов, чтобы повлиять на Конгресс и госсекретаря, которые утверждают окончательные итоги. Пока еще действующий глава Белого дома анонсировал и войну компроматов. Сегодня он намерен представить доказательства фальсификаций.

А тем временем, в Вашингтоне в крупных магазинах заколачивают витрины и двери, улицы патрулирует полиция и Нацгвардия. Обстановку осложняет и террористическая угроза. По данным одного из телеканалов, неизвестные планируют атаку на Капитолий, обещают влететь в здание на самолете.

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