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В Беларуси подорожали газ и электричество

06.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси подорожали газ и электричество

  • 6.01.2021, 13:17
В Беларуси подорожали газ и электричество

Новые тарифы утвердил Совет министров.

Новые тарифы на газ и электричество утвердили в Беларуси. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано 6 января на Национальном правовом портале.

Так, кубометр природного газа при наличии счетчика и отсутствии газовых отопительных приборов с 1 января стоит 0,484 рубля – на 15% больше, чем было до подорожания. До 1 января тариф составлял 0,4213 рубля за куб.

Например, семья, потребившая 5 кубов газа, по новому тарифу заплатит за него 2,42 рубля вместо 2,1 рубля по старому ценнику.

Стоимость баллона сжиженного газа (21 кг) выросла с 17 до 19,5 рубля.

Изменились также тарифы на электричество. Например, один кВт·ч электроэнергии по одноставочному тарифу при наличии электроплиты сейчас составляет 0,1778 рубля (было 0,1616 рубля), при отсутствии электроплиты – 0,2092 рубля (до подорожания – 0,1901 рубля).

С 1 июля в Беларуси подорожает тепловая энергия (отопление и подогрев воды). Стоимость Гкал вырастет с 20,6216 до 21,9245 рубля.

Ожидается, что за год коммуналка для семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, подорожает на $5 в эквиваленте

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