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СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись
Источник материала: ОНТ
Звездная участница американских реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст после шести лет брака приняли решение развестись. Об этом
По сведениям источника, Кардашьян наняла известного адвоката по разводам Лауру Уэссер. Ким ведет переговоры с мужем об урегулировании бракоразводного процесса.
Издание подчеркивает, что развод звездной пары «неизбежен» и обращает внимание, что Уэст провел праздники отдельно от семьи в Вайоминге, а Кардашьян перестала носить обручальное кольцо.
Главным предметом возможного спора при разводе может быть дом в Калабасе, на него Ким и Канье потратили порядка $60 миллионов. Кардашьян рассчитывать оставить дом себе и детям.
Канье Уэст и Ким Кардашьян женаты с 2014 года, у пары четверо детей. Данный развод для светской львицы может стать уже третьим.
Фото: AP Photo / Invision/Rob Latour
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Звездная участница американских реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст после шести лет брака приняли решение развестись. Об этом информирует РИА «Новости»...
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