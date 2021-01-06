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СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись

06.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись

Звездная участница американских реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст после шести лет брака приняли решение развестись. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на издание Page Six.

По сведениям источника, Кардашьян наняла известного адвоката по разводам Лауру Уэссер. Ким ведет переговоры с мужем об урегулировании бракоразводного процесса.

Издание подчеркивает, что развод звездной пары «неизбежен» и обращает внимание, что Уэст провел праздники отдельно от семьи в Вайоминге, а Кардашьян перестала носить обручальное кольцо.

Главным предметом возможного спора при разводе может быть дом в Калабасе, на него Ким и Канье потратили порядка $60 миллионов. Кардашьян рассчитывать оставить дом себе и детям.

Канье Уэст и Ким Кардашьян женаты с 2014 года, у пары четверо детей. Данный развод для светской львицы может стать уже третьим.

Фото: AP Photo / Invision/Rob Latour

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Звездная участница американских реалити-шоу Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст после шести лет брака приняли решение развестись. Об этом информирует РИА «Новости»...
 
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