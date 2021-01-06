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Избитого во дворе Новой Боровой перевели в хирургию

06.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Избитого во дворе Новой Боровой перевели в хирургию

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  • 6.01.2021, 12:58
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Избитого во дворе Новой Боровой перевели в хирургию
Виктор Мороз с семьей

История с Романом Бондаренко повторяется?

Как сообщили nn.by близкие избитого в минской Новой Боровой Виктора Мороза, по состоянию на утро 6 января он находится в Больнице скорой медицинской помощи.

«Сначала был в диагностическом отделении, сейчас переведен в хирургическое. Сумел связаться с женой, мы пытались пройти внутрь — нельзя, так как карантин. У него проблемы с шеей, сильная рвота, сотрясение мозга», — сообщили друзья Виктора.

Время, в которое Мороз прибыл в больницу, неизвестно. Еще в 1:20 он был в милиции, куда звонили его родители, а уже утром вышел на связь из больницы.

Наопмним, в интернете ширятся шокирующие кадры выходок неизвестных в минских дворах: вечером в Новой Боровой люди в спортивной одежде избивали людей прямо у своих домов и махали оружием перед их лицами.

На одном из таких видео видно, как неизвестный бьет по ногам девушку, одновременно с этим пробивая ногой в грудь прохожему, после чего достает предмет, похожий на пистолет, и начинает им угрожать, держа на линии огня ту девочку.

Предположительно, неизвестный с оружием и в спортивных трениках — сотрудник милиции. Такой вывод можно сделать по тому, что избитого мужчину затащили в уже узнаваемый бус. Этого мужчину зовут Виктор Мороз. Он живет в Новой Боровой с семьей — женой и сыном.

Отметим, что 11 ноября во дворе на площади Перемен был до смерти избит Роман Бондаренко. Неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек.

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История с Романом Бондаренко повторяется?
 
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