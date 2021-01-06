Источник материала: Хартия'97

Александра Герасименя: Восстание спортсменов стало одним из сильнейших ударов по Лукашенко 6.01.2021, 12:45

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Александра Герасименя

Фото: tut.by

Белорусский спорт сыграл важную роль в революции.

Председатель Белорусского фонда спортивной солидарности, олимпийская чемпионка, пловчиха Александра Герасименя — о деятельности фонда, помощи спортсменам, жизни без бассейна и возможных выступлениях белорусских спортсменов на Олимпиаде под белым флагом, сообщает «Радыё Свабода» .

О лучшем подарке на день рождения

– Александра, 31 декабря вам исполнилось 35 лет, и я видела сотни поздравлений в соцсетях. Какое поздравление или подарок наиболее коснулось?

– Хочу поблагодарить за поздравления, которых было очень много, в том числе и от незнакомых мне людей. То, что происходит в Беларуси с нашими людьми, с нашей нацией, взаимопомощь, объединение, — это для меня величайший подарок за всю мою жизнь.

– Как изменилась ваша жизнь с октября, когда вы переехали в Вильнюс? Мы видим активную деятельность Белорусского фонда спортивной солидарности. А что касается вашей спортивной жизни, личной жизни, то что изменилось, чего не хватает?

– Со мной моя дочь. Нужно и ей уделять внимание. Очень не хватает физической активности, не хватает спорта, бассейна. Я понимаю, что это временно. То, что мы делаем, это более важно сейчас. Думаю, что вскоре смогу вернуться к спортивным занятиям. Сейчас в Вильнюсе через карантин закрыты все бассейны и спортивные центры, но и времени нет на них.

О восстании спортсменов

– Многие наблюдатели говорят, что одним из наибольших ударов по Лукашенко было так называемое восстание спортсменов. Ведь театром, литературой, наукой он особо не интересуется, и несогласие представителей сферы культуры и науки для него не то что ожидаемо, но не слишком болезненно, так как это не его сфера интересов. Как вы думаете, насколько сильно его затронула «измена» спортсменов?

– Это был один из сильнейших ударов, ведь спортсмены считались теми людьми, которые полностью поддерживают режим, которые со всем согласны и всем довольны. На самом деле большинство спортсменов были довольны ситуацией в стране. Есть зарплата, возможность выезжать, участвовать в соревнованиях, в целом все прекрасно. Наверное, этим и очень важен был протест, когда спортсмены высказали свою гражданскую позицию. Гражданином страны является каждый человек, независимо от профессии. Сейчас мы уединились от того, что мы спортсмены и должны молчать, как у нас идеология «учит». Мы сейчас не просто спортсмены, а мы люди, которые выражают свою гражданскую позицию, которые не согласны с происходящим. Наверное, это больше всего поразило, ударило, что мы посмели «открыть рот» и выразить то, что мы думаем.

О письмах

– Важно не количество, а качество, на самом деле. Важно, кто подписывает это письмо и как его подписывает. Наше письмо все подписывают добровольно, сами просят, спрашивают, как подписать, когда не могут найти. С той стороны мы видим стандартную принудительную систему, иногда с угрозами. Я не буду обсуждать качество того письма, но до августа спортсменам жилось в нашей стране неплохо. У нас поддерживали спорт. Спорт был в некотором смысле легитимизацией власти. Спорт воспринимался не как достижения отдельных спортсменов, а как достижения одного человека. Если у тебя были успехи, была возможность получить все, что ты хочешь. Естественно, спортсмены, подписавшие письмо свободных спортсменов, начали сталкиваться с различными проблемами – лишение стипендий, увольнение из команды.

О политической позиции раньше и сейчас

– Как вам кажется, всегда ли спортсмены имели активную политическую позицию и выражали несогласие с тем, что делает власть? Большинство людей этого просто не видело, действительно ли это движение гражданского сопротивления началось только в этом году? Как это было у вас?

– Спортсмены и раньше имели позицию, но один в поле не воин. Я высказывала ранее свои мысли, идеи, попадала за это в черный список, была не в почете некоторое время. Я понимала, что просто восстать и высказать свою позицию — это не решить ничего. Пока тебя не поддержит критическая масса людей, ничего не изменится.

Хочу обратить внимание на то, что спортсмены — особый тип людей, которые полностью концентрируются на процессе подготовки и стараются максимально не отвлекать внимание на внешние воздействия. Если даже мысленно смотреть в другую сторону, результаты могут колебаться. Все старались просто абстрагироваться от ситуации, которая была в стране, и сосредоточиться на подготовке. Именно поэтому раньше старались держаться максимально нейтральной позиции и не высказывать свои мысли.

О работе Белорусского фонда спортивной солидарности

– Предполагаемая отмена проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси, обращение о пожизненной дисквалификации руководителей Белорусской федерации футбола, санкции Международного олимпийского комитета против Лукашенко. Какие еще действия в планах Белорусского фонда спортивной солидарности?

– Мы работаем в широком спектре. Для нас важна поддержка самих спортсменов и подготовка их к Олимпийским играм и другим международным стартам, чтобы они могли продолжать свою спортивную карьеру независимо от происходящего. Теперь мы будем работать точечно и по федерациям. И, конечно, это санкции против чиновников, которые не дают белорусским спортсменам заниматься тем, чем они должны — своим видом спорта.

О флаге на Олимпиаде

– Какая альтернатива для тех, кто не попал в сборную за гражданскую позицию? Выступление под белым флагом?

– Пока рано говорить, под каким флагом будут выступать. До Олимпийских игр почти полгода. Все может поменяться, но это действительно альтернатива, чтобы спортсмен мог сам выбирать, под каким флагом он мог выступать — под красно-зеленым или под нейтральным флагом Олимпийского комитета. К тому времени может и флаг измениться, так что загадывать не следует. Это, по правде, не такой принципиальный момент. Важно, чтобы спортсмены могли подготовиться, выступить на соревнованиях и показать максимальный результат.

Об отношении к Лукашенко

– Вы встречались с Александром Лукашенко. Как менялось ваше отношение к нему? Менялось ли?

– Во время первой встречи было престижно и приятно, что меня отметили, пригласили на мероприятие. Была даже честь, что первое лицо страны признало мои заслуги. Честно говоря, я стремилась абстрагироваться от личных оценок. Ведь есть у меня такая способность – видеть в человеке не лучшие качества. И здесь можно активно выражать протест или не обращать внимание. Я приняла вторую позицию. Я принимала награды, которые мне вручали. За мои заслуги на самом деле, за то, что я сделала. Это было абсолютно заслуженно, без личных мнений. По-деловому и по-рабочему. Все остальное меня тогда не касалось.

– Чего бы вы пожелали белорусским спортсменам в 2021 году?

– Спортсмены, которые подписывали письмо свободных спортсменов, потом рассказывали, как они себя чувствуют — свободно и легко. И совесть чиста. Я хочу пожелать всем спортсменам, независимо от того, подписывали они письмо или нет, чтобы им было спокойно на душе, и совесть была чистой, и чтобы можно было думать о спортивных результатах, а не о том, что происходит вокруг.

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