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В декабре ЗВР Беларуси вырос до $7,5 млрд

06.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В декабре ЗВР Беларуси вырос до ,5 млрд

За декабрь золотовалютные резервы прибавили и сегодня в денежном выражении – это $7,5 млрд.

Прогноз делали на $7,3 млрд. Что касается планов на 2021 год, то в соответствии с денежно-кредитной политикой через год объем международных активов прогнозируют на уровне не менее $6 млрд. Это минимальная планка, которая, впрочем, не исключает роста госрезервов.   

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За декабрь золотовалютные резервы прибавили и сегодня в денежном выражении – это $7,5 млрд. Прогноз делали на $7,3 млрд. Что касается планов на 2021 год, то в...
 
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