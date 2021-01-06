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В декабре ЗВР Беларуси вырос до $7,5 млрд
Источник материала: ОНТ
За декабрь золотовалютные резервы прибавили и сегодня в денежном выражении – это $7,5 млрд.
Прогноз делали на $7,3 млрд. Что касается планов на 2021 год, то в соответствии с денежно-кредитной политикой через год объем международных активов прогнозируют на уровне не менее $6 млрд. Это минимальная планка, которая, впрочем, не исключает роста госрезервов.
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За декабрь золотовалютные резервы прибавили и сегодня в денежном выражении – это $7,5 млрд. Прогноз делали на $7,3 млрд. Что касается планов на 2021 год, то в...
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