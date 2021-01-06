Оползень из камней обрушился на отель в Южном Тироле

Источник материала: ОНТ

В Южном Тироле (Италия) на отель Rockslide Eberle обрушился оползень из камней. В результате происшествия часть здания была разрушена. Об этом информирует в Twitter Ассоциация местных добровольных пожарных дружин.

По предварительной информации, в результате обрушения оползня никто не пострадал. Спасатели продолжают разбор завалов.

Фото: twitter / ProvinciaBZ

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