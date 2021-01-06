Ажиотаж на станциях техосмотра: в первый рабочий день выдано на 30% больше разрешений, чем год назад

Источник материала: ОНТ

На станциях техосмотра по всей стране небывалый ажиотаж. Только за первый рабочий день в новом году выдали сразу на 30% больше разрешений, чем в 2020 году.

Приехало автомобилей ещё больше! Такая активность вызвана тем, что с 1 января отменена автомобильная госпошлина (так называемый, дорожный сбор). Теперь он не привязан к техосмотру. А вместо пошлины появился транспортный налог, сумма которого меньше. Все диагностические станции работают в штатном режиме. Приём – по предварительной записи.

Напомним, техосмотр в нашей стране обязателен. Чтобы его пройти, владельцу автомобиля нужно взять с собой техпаспорт, водительское удостоверение и страховку, а вот медицинская справка – не понадобится.

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