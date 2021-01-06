Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году белорус. Об этом информирует официальный канал Министерства здравоохранения.

6 января подарок малышу, родившемуся в первую минуту 2021 года, передал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Мальчик Рома родился в Витебском областном клиническом роддоме. Родители ребенка живут в Орше. Отец работает сварщиком, а мама – на швейной фабрике.





Фото: Пул Первого

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