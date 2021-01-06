Завербованный «Талибаном» солдат убил семь военных в Афганистане

Источник материала: ОНТ

В провинции Газни (Афганистан) завербованный радикальным движением «Талибан» солдат убил семерых сослуживцев и покинул свой пост. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что военнослужащие были отравлены и застрелены. Нападавший скрылся с боеприпасами и оружием. Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за убийство.

Фото: Global Look Press/XinHua

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