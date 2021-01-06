Источник материала: Хартия'97

Православный Сочельник: 12 идей постных блюд для праздничного стола 6.01.2021, 12:32

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Сегодня христиане восточного обряда готовятся к Рождеству Христову.

Рождество Христово - один из самых важных зимних праздников, поэтому готовиться к нему нужно основательно. Рождественский ужин — традиционный повод, когда вместе собираются родные и близкие. По традиции, кроме богатой кутьи, на праздничном столе должны стоять 12 постных блюд. Угощения символизируют богатство и достаток. Каждая хозяйка ломает голову, что же поставить на стол в этот вечер. Издание vesti.ua решило облегчить эту задачу и собрало лучшие идеи постного праздничного ужина.

Первые два блюда Сочельника — это узвар и кутья. Еду в праздник по традиции нельзя запивать водой – только узваром. К слову, мы говорили о том, как приготовить самую вкусную кутью.

Третье блюдо — это хлеб. Желательно, подавать к столу домашнюю паляницу, с запеченным в ней чесноком и горохом. Горох символизирует богатство, а чеснок отгоняет нечистую силу.

Четвертое блюдо — рождественское "первое". Традиционно — это постный борщ или капустняк. Иногда борщ трактуют, как символ крови детей, которую пролил царь Ирод.

Пятое блюдо — постные голубцы. Идеальной начинкой для них послужит гречка с грибами. Голубцы также трактуют, как символ голубя и отсыл к Святому духу.

Шестое блюдо — гарнир. Отличный вариант — тушеный картофель с луком и морковкой.

Седьмое блюдо — соленья. Грибы, огурцы, квашенные помидоры и капуста.

Восьмое блюдо — постные салаты. Идеальный вариант — это винегрет. Блюдо несложное, но оно украсит любой праздничный стол.

Девятое блюдо — грибы. Вариантов может быть масса. Жареные или тушеные. Также хороши запеченные в духовке. Для этого не нужны вычурные сорта, подойдут даже шампиньоны.

Десятое блюдо — рыба. Украшением стола может стать фаршированная рыба. Несмотря на пост, есть ее в сочельник можно. Ведь это символ христова чуда из притчи о том, как Иисус накормил толпу рыбой и хлебом.

Одиннадцатое блюдо — постный пирог или пампушки. Для начинки подойдет капуста, горох, картошка с зеленью.





Двенадцатое блюдо — десерт. Идеальным вариантом для сочельника будут запеченные яблоки с медом и орехами.

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