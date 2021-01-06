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Более 17 тыс. жителей Минской области нашли работу в 2020 году
Источник материала: ОНТ
Более 17 тысяч человек в Минской области в прошлом году нашли новую работу. Почти половина из них были безработными.
Пандемия мало повлияла на работу служб занятости, большинство компаний продолжало набирать персонал. Не остановилась и переподготовка. В основном желающие переучивались на водителей, операторов теплоэнергетики, поваров, парикмахеров, мастеров по маникюру. Многие освоили курсы предпринимателей, которые помогут им открыть своё дело и впоследствии рассчитывать на безвозмездную субсидию от государства.
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Более 17 тысяч человек в Минской области в прошлом году нашли новую работу. Почти половина из них были безработными. Пандемия мало повлияла на работу служб...
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