Более 17 тыс. жителей Минской области нашли работу в 2020 году

Источник материала: ОНТ

Более 17 тысяч человек в Минской области в прошлом году нашли новую работу. Почти половина из них были безработными.

Пандемия мало повлияла на работу служб занятости, большинство компаний продолжало набирать персонал. Не остановилась и переподготовка. В основном желающие переучивались на водителей, операторов теплоэнергетики, поваров, парикмахеров, мастеров по маникюру. Многие освоили курсы предпринимателей, которые помогут им открыть своё дело и впоследствии рассчитывать на безвозмездную субсидию от государства.

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