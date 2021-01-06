ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 17 тыс. жителей Минской области нашли работу в 2020 году

06.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 17 тыс. жителей Минской области нашли работу в 2020 году

Более 17 тысяч человек в Минской области в прошлом году нашли новую работу. Почти половина из них были безработными.

Пандемия мало повлияла на работу служб занятости, большинство компаний продолжало набирать персонал. Не остановилась и переподготовка. В основном желающие переучивались на водителей, операторов теплоэнергетики, поваров, парикмахеров, мастеров по маникюру. Многие освоили курсы предпринимателей, которые помогут им открыть своё дело и впоследствии рассчитывать на безвозмездную субсидию от государства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 17 тысяч человек в Минской области в прошлом году нашли новую работу. Почти половина из них были безработными. Пандемия мало повлияла на работу служб...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спасатели ищут двух человек под завалами рудника на Камчатке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика