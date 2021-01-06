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Спасатели ищут двух человек под завалами рудника на Камчатке

06.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели ищут двух человек под завалами рудника на Камчатке

На Камчатке (Россия) в шахтах Асачинского золоторудного месторождения под завалами оказались пять человек. Трое из них сумели выбраться на поверхность самостоятельно, еще двоих ищут спасатели. Об этом информирует пресс-служба правительства Камчатского края.

Завал в шахтах разбирают. Поиском пропавших занимаются шестеро сотрудников военизированной горноспасательной части. Помощь спасателям оказывают девять работников предприятия, являющихся внештатными сотрудниками спасательного подразделения.

Информация об обрушении в шахтах поступила в МЧС 6 января около 3:00 по минскому времени (около полудня по местному времени).

Фото: ТАСС / Донат Сорокин

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На Камчатке (Россия) в шахтах Асачинского золоторудного месторождения под завалами оказались пять человек. Трое из них сумели выбраться на поверхность...
 
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