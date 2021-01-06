Источник материала: UDF



Виктор Бабарико

Опрос проходил с 13 по 18 ноября. Участие исследовании приняли 864 респондента, которым было предложено до трех человек из списка. По этой причине результат получился более 100%. Статистическая погрешность, по утверждениям британских исследователей, не должна превышать 3,3%.

Общий же рейтинг выглядит следующим образом:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бабарико в два раза обошел бы Лукашенко, если президентские выборы состоялись бы в ноябре А вот Светлана Тихановская заняла бы только пятое место.

В итоге, как пишет, лидером опроса стал находящийся под стражей экс-банкирс результатом 38.2% голосов. Второе место занялс 20.8% голосов респондентов. Третье место занял бывший дипломатс результатом 20.3%.При этом каждый пятый респондент затруднился сделать выбор из предложенного списка кандидатов.Виктор Бабарико — 38,2%Александр Лукашенко — 20,8%Павел Латушко — 20,3%Валерий Цепкало — 12,1%Светлана Тихановская — 9,9%Мария Колесникова — 7,5%Сергей Румас — 7,2%Сергей Тихановский — 5,9%Владимир Макей — 2,5%Зенон Позняк — 2,4%Андрей Дмитриев — 1,5%Наталья Кочанова — 1,2%Максим Знак — 0,7%Анатолий Лебедько — 0,7%Владимир Караник — 0,6%Вероника Цепкало — 0,5%Юрий Караев — 0,5%Максим Багрецов — 0,4%Кирилл Рудый — 0,4%Ивонка Сурвилла — 0,1%Никто из вышеперечисленных — 18%