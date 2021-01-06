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Бабарико в два раза обошел бы Лукашенко, если президентские выборы состоялись бы в ноябре

06.01.2021 13:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бабарико в два раза обошел бы Лукашенко, если президентские выборы состоялись бы в ноябре
Виктор Бабарико
Все усилия пиарщиков и самого Александра Лукашенко оказались напрасными. Белорусы больше не хотят голосовать за действующую власть. Таковы итоги социологического опроса, проведенного британским социологическим центром “Chatham House”.

Опрос проходил с 13 по 18 ноября. Участие исследовании приняли 864 респондента, которым было предложено до трех человек из списка. По этой причине результат получился более 100%. Статистическая погрешность, по утверждениям британских исследователей, не должна превышать 3,3%.


В итоге, как пишет Телеграф, лидером опроса стал находящийся под стражей экс-банкир Виктор Бабарико с результатом 38.2% голосов. Второе место занял Александр Лукашенко с 20.8% голосов респондентов. Третье место занял бывший дипломат Павел Латушко с результатом 20.3%.При этом каждый пятый респондент затруднился сделать выбор из предложенного списка кандидатов.

Общий же рейтинг выглядит следующим образом:



Виктор Бабарико — 38,2%

Александр Лукашенко — 20,8%

Павел Латушко — 20,3%

Валерий Цепкало — 12,1%

Светлана Тихановская — 9,9%

Мария Колесникова — 7,5%

Сергей Румас — 7,2%

Сергей Тихановский — 5,9%

Владимир Макей — 2,5%

Зенон Позняк — 2,4%

Андрей Дмитриев — 1,5%

Наталья Кочанова — 1,2%

Максим Знак — 0,7%

Анатолий Лебедько — 0,7%

Владимир Караник — 0,6%

Вероника Цепкало — 0,5%

Юрий Караев — 0,5%

Максим Багрецов — 0,4%

Кирилл Рудый — 0,4%

Ивонка Сурвилла — 0,1%

Никто из вышеперечисленных — 18%
 
 
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