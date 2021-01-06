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Бабарико в два раза обошел бы Лукашенко, если президентские выборы состоялись бы в ноябре
Источник материала: UDF
Виктор Бабарико
Опрос проходил с 13 по 18 ноября. Участие исследовании приняли 864 респондента, которым было предложено до трех человек из списка. По этой причине результат получился более 100%. Статистическая погрешность, по утверждениям британских исследователей, не должна превышать 3,3%.
В итоге, как пишет
Общий же рейтинг выглядит следующим образом:
Виктор Бабарико — 38,2%
Александр Лукашенко — 20,8%
Павел Латушко — 20,3%
Валерий Цепкало — 12,1%
Светлана Тихановская — 9,9%
Мария Колесникова — 7,5%
Сергей Румас — 7,2%
Сергей Тихановский — 5,9%
Владимир Макей — 2,5%
Зенон Позняк — 2,4%
Андрей Дмитриев — 1,5%
Наталья Кочанова — 1,2%
Максим Знак — 0,7%
Анатолий Лебедько — 0,7%
Владимир Караник — 0,6%
Вероника Цепкало — 0,5%
Юрий Караев — 0,5%
Максим Багрецов — 0,4%
Кирилл Рудый — 0,4%
Ивонка Сурвилла — 0,1%
Никто из вышеперечисленных — 18%
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А вот Светлана Тихановская заняла бы только пятое место.
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