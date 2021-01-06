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Что творилось вчера во дворах? Избитых отправили в больницу, остальных - на Окрестина

06.01.2021 13:29 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне в Минске с особой жестокостью задерживали людей во дворах своих домов. По социальным сетям уже разошлись записи с камер видеонаблюдений, на которых видно, как неизвестные в масках жестко задерживают граждан и угрожают им оружием.

По информации волонтеров, троих задержанных накануне после избиений отправили в больницы. У одного из них (на одном из видео неизвестный, вооруженный пистолетом, бьет его в живот ногой) диагностировали сотрясение мозга и проблемы с шеей. Он находится в хирургическом отделении больницы скорой помощи.

Сообщается, что никого из задержанных не отпустили: часть отправили на госпитализацию, остальных - на Окрестина. Волонтеры сообщали, что задержано 18 человек. 

Минская милиция сообщила, что накануне задержали людей, которые принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Точное число задержанных в ГУВД Мингорисполкома не назвали.

Отметим, что неизвестные люди в спортивных костюмах с применением силы хватали мужчин и женщин во время прогулки в собственных дворах, ставили лицом к стенке возле своих подъездов. Это происходило в Уручье и Новой Боровой. Свидетелями происходящего были дети, а также соседи. 

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне в Минске с особой жестокостью задерживали людей во дворах своих домов.
 
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