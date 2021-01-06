Tesla открыла в Китае самую крупную станцию с зарядными терминалами Supercharger

Источник материала: Tut.by

Tesla продолжает развивать свою сеть зарядных станций Supercharger — новый комплекс, который насчитывает 72 терминала, расположился на подземной парковке Международного выставочного центра Цзинань в Шанхае.





До этого самый крупный «зарядный парк» Tesla (с 56 терминалами быстрой зарядки) находился в калифорнийском городе Файербо. Впрочем, на новом зарядном пункте в Китае используются «колонки» Supercharger V2, мощность зарядки у которых составляет 150 кВт против 250 кВт у экспресс-станций V3 в Калифорнии — восполнение заряда батареи на менее мощных терминалах длится дольше.





В настоящее время сеть Tesla Supercharger в Китае насчитывает более 500 станций с различным количеством зарядных терминалов на них. Напомним также, что минувший год для американского производителя электромобилей стал рекордным — фирме удалось продать без малого полмиллиона машин.