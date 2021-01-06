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Tesla открыла в Китае самую крупную станцию с зарядными терминалами Supercharger

06.01.2021 13:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Tesla продолжает развивать свою сеть зарядных станций Supercharger — новый комплекс, который насчитывает 72 терминала, расположился на подземной парковке Международного выставочного центра Цзинань в Шанхае.


До этого самый крупный «зарядный парк» Tesla (с 56 терминалами быстрой зарядки) находился в калифорнийском городе Файербо. Впрочем, на новом зарядном пункте в Китае используются «колонки» Supercharger V2, мощность зарядки у которых составляет 150 кВт против 250 кВт у экспресс-станций V3 в Калифорнии — восполнение заряда батареи на менее мощных терминалах длится дольше.


В настоящее время сеть Tesla Supercharger в Китае насчитывает более 500 станций с различным количеством зарядных терминалов на них. Напомним также, что минувший год для американского производителя электромобилей стал рекордным — фирме удалось продать без малого полмиллиона машин.

 
 
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Tesla продолжает развивать свою сеть зарядных станций Supercharger - новый комплекс, который насчитывает 72 терминала, расположился на подземной парковке Международного...
 
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