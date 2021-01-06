Балаклава, насилие и кресты на одежде. Рассказываем о новом проекте купаловцев

Источник материала: Tut.by

В последние дни 2020 года независимая труппа «Купаловцы» показала на своем YouTube-канале новую премьеру — «Войцэк. Сцэны». Театральный обозреватель TUT.BY Денис Мартинович посмотрел спектакль и увидел в нем явные параллели с сегодняшним днем.





В репертуаре Купаловского театра спектакль по знаменитой пьесе Георга Бюхнера уже был. В 2017 году его поставил на малой сцене режиссер Юра Диваков. Но та постановка так контрастировала с большей частью остального репертуара (причем не всегда в пользу других спектаклей), что спустя несколько месяцев ее от греха подальше списали в архив.

Почему купаловцы вновь обратились к «Войцеку»? Сюжет о солдате, который соглашается на сомнительные эксперименты доктора и терпит издевательства капитана, давно стал классикой. Он имеет сотни интерпретаций как в драме, так и в опере.

Режиссер Роман Подоляко, известный как создатель спектаклей «Радзіва Прудок» и «Першы», так объяснял свой выбор:

— Для мяне гэта гісторыя простага, маленькага чалавека, які не быў народжаны забойцам, рос слаўным дзіцёнкам. Але сістэма паступова падбіраецца і да яго ды жорстка нішчыць самае добрае, што засталося ў ягонай душы. У выніку Войцэк забівае самага блізкага чалавека. Забівае ўсе чалавечнае ў сабе.





Редкий случай для белорусской театральной сферы: концепция спектакля, четко изложенная режиссером, полностью совпадает с увиденным на сцене. Поскольку чаще озвученную на пресс-конференции режиссерскую концепцию найти в самом спектакле не получается.

В первых сценах Войцек, чью роль исполняет Александр Казелло, мягок, не совсем уверен в себе. Вместе с друзьями (актеры Александр Павлов и Павел Остроух) он сидит на белой скамейке, которая может стоять в любом дворе — проекция рисует на заднем плане очертания городского дома (стильная минималистичная сценография Катерины Шиманович). Один из мужчин играет на гитаре — словом, происходит обычная встреча друзей или соседей, которая стала привычной в последнее время. Но финал таких «посиделок», увы, предсказуем.

Войцеку предстоит столкнуться с эксцентричными докторами в красных кровавых перчатках (актеры Андрей Дробыш и Павел Павлють), а также с капитаном в краповом берете (Александр Зеленко). «Добры ты чалавек, толькі занадта думаеш», — говорит он Войцеку. На голову солдата наденут белый мешок и нарисуют кресты — о таких рисунках рассказывали многие белорусы после августа прошлого года. Ему затянут на шее веревку — да так сильно, что из-под нее будет сочиться кровь.





До этих событий Войцека волнуют лишь отношения с Мари. Возлюбленную солдата играют сразу четыре актрисы — Катерина Яворская, Кристина Дробыш, Марта Голубева и Татьяна Денисова, которые воплощают четыре женских типажа в одном персонаже. Например, рациональная героиня Марты Голубевой пытается оценить Войцека — подходит ли он ей в качестве отца их ребенка. Изысканной, легкой героине Кристины Дробыш, которая своим шармом напоминает француженку, характерен внутренний трагизм.

Насилие над Войцеком освобождает в его душе желание мести. Сначала солдат и капитан поменяются местами, главный герой наденет балаклаву — и насилие выйдет на новый виток спирали. Но остановиться он уже не сможет.





В одной из сцен все четыре Мари танцуют с другими. В реальности Войцеку изменила только одна героиня — с фактурным, находящимся в прекрасной физической форме героем Дмитрия Тумаса. «Ад гарэлачкі ўсё жыццё», — кричит он, четко очерчивая свои жизненные предпочтения и приоритеты. Но в воображении солдата Мари изменяет ему со всеми. А значит, каждая из четырех женщин получит свой нарисованный крест.

Роль солдата Войцека — удача для актера Александра Казелло. В последние годы он стал жертвой своего обаяния и пластики, которые использовали, а иногда и эксплуатировали то в одном, то в другом спектакле. В новой постановке Казелло не просто меняется от эпизода к эпизоду. Чувствуется, что он проживает для себя еще не поставленные или еще не увиденные нами фрагменты спектакля. Актер готов еще более подробно рассказать историю человека, который, как выразился Подоляко, стал жертвой системы.





Важно, что «Войцэк» стал серьезным шагом вперед и для Романа Подоляко. Его первым спектаклям — «Радзіва Прудок» и «Першы» — была характерна теплота, это была попытка создать что-то простое, семейное и настоящее, что скрадывало определенные неровности. Но на фоне этих вполне достойных постановок «Войцэк» воспринимается как выдержанная выстраданная работа зрелого мастера, возможно, быстро повзрослевшего как режиссер за последние месяцы. Впрочем, эти месяцы изменили не только его, но и актеров, которые стали единомышленниками не только на сцене, но и в жизни.

Среди прочих это касается и работы художника Катерины Шиманович, которая уже работала с Подоляко в «Радзіве Прудок». Ее сценография находится в полной гармонии с режиссурой. В том числе благодаря этому спектакль выглядит целостным.

Также заслуживает похвалы работа композитора Эрика Орлова-Шимкуса, чья музыка передает драйв, темпоритм и внутренний нерв спектакля, и работа по созданию качественного видеоконтента (монтаж Михаил Митьков, звукорежиссер и сведение звука — Юрась Бочкарев), сделанного на достойном уровне.

В целом «Войцэк» показывает обыденность зла и воспринимается как спектакль-предостережение. Он показывает путь, по которому определенные силы настойчиво толкают белорусов. И очень не хотелось, чтобы наши соотечественники по нему пошли.





Как признавались до премьеры купаловцы, они показали лишь избранные сцены пьесы (отсюда и название спектакля) и надеются, что в будущем это станет прологом для более масштабного проекта.

Что получится в итоге, заранее сказать сложно. Пока мяч однозначно на стороне Романа Подоляко. Ведь его «Войцэк» обладает двумя важными характеристиками. С одной стороны, он вполне самодостаточен и может быть показан в теперешнем виде. Но при этом открыт для потенциального расширения. А это черта по-настоящему удачного проекта.

Но достоинство «Войцэка» не только в этом. Постановка этого спектакля олицетворяет самую важную веху в развитии Купаловского. Ради объективности, на данный момент создатели спектакля не имеют юридического отношения к театру. Но все же его покинула практически вся труппа. Да в будущем ее объединение с оставшимися коллегами вполне реально. Поэтому я рассматриваю «Войцэка» как в контексте развития именно Купаловского театра, хотя это независимый проект.





Десятые годы прошли в коллективе под знаком режиссера Николая Пинигина. Его постановки занимали львиную долю в репертуаре, а ученики Николая Николаевича в целом следовали заданным им курсом. Эти спектакли пользовались зрительской любовью. И, пожалуй, символично, что черту под этим десятилетием труппа подвела именно новыми «Тутэйшымі», чья видеоверсия собрала более 300 тысяч просмотров — нетипичная цифра для театра, не самого массового вида искусства.

Кроме важной эмоциональной составляющей в таком успехе были и другие причины. Ведь «Тутэйшыя» как никакой другой купаловский спектакль олицетворяли дух, атмосферу и стилистику 1990-х. А именно к этому периоду — правда, на новом витке развития — в этом году обратилось белорусское общество.





Будущее Купаловского пока не определено, хотя лично я вижу его оптимистично. В конце концов, у незначительной части труппы, оставшейся в театре, нет особой концепции для будущего развития. А у актеров, ушедших в свободное плавание, она постепенно формируется. Но театр в любом случае будет другим. И «Войцэк» может ему в этом помочь.

Четыре года назад художественное руководство театра оказалось не готовым к повороту и новому театральному языку, который предложил Юра Диваков в спектакле с таким же названием.

Но вмешались внешние события. Революционные события 2020-го сформулировали вопрос: можно ли в новых условиях оставаться верными просветительской линии, которая доминировала в репертуаре Купаловского в десятые годы, а также прежнему театральному языку? Пока этот вопрос звучит риторически, ведь попыток постановок в прежней манере мы не видели. Новый «Войцэк» в целом и режиссура Романа Подоляко в частности показывают направление, по которому может развиваться Купаловский. И это направление выглядит очень перспективным.

«Войцэк»

Рэжысёр — Раман Падаляка

Памочнік рэжысера — Алеся Бельская

Пераклад — Ірына Герасімовіч

Мастак — Кацярына Шымановіч

Мастак-аніматар — Насця Камінская

Мастак па святле — Мікалай Суркоў

Кампазітар — Эрык-Арлоў-Шымкус

Мантаж — Міхаіл Міцькоў

Гукарэжысёр, звядзенне гуку — Юрась Бачкароў

Следующий показ состоится 20 января 2021 года на YouTube-канале «Купалаўцы». Показ бесплатный, но зрители могут поддержать купаловцев донатами (подробности по ссылке ).