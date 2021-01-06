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В Беларуси пройдет зимняя серия трековых соревнований. Все начнется с рождественской гонки на стадионе «Заря»

06.01.2021 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Racing.by и Grappa Motorsport объявили о проведении совместных соревнований по автомобильным трековым гонкам Parimatch Ice Racing. «Мы хотим предложить нашим преданным поклонникам еще один вид спорта, который обладает характеристиками классного шоу: массовый старт, full contact, короткие заезды по 4—6 кругов, ротация участников на стартовой сетке, монорезина, полная просматриваемость трассы с трибун», — говорят организаторы.

Рождественская гонка 9 января станет первой в серии из четырех зимних раундов. Она состоится на стадионе «Заря», расположенном в нескольких километрах от Минска, координаты для навигатора: N 53.821577 E 27.747250.

Вход для зрителей будет открыт с 11:00, официальное открытие и заезды по сетке начнутся в 12:00, и после них (примерно в 15:00) стартуют финальные заезды в классах. Окончание соревнований — 15:30.

Билеты можно будет приобрести на входе, все зрители получат возможность пройти в технический парк и посмотреть автомобили участников, пообщаться с гонщиками. Стоимость для взрослых — 15 рублей, для зрителей в возрасте от 6 до 12 лет билет стоит 8 рублей, для детей до 6 лет вход бесплатный.

Трековые гонки — автомобильные соревнования, которые проходят на овальном стадионе. Сначала проводятся квалификационные заезды (хронометрируемая тренировка), где каждый участник показывает свое лучшее время (на это дается два круга), затем на основе результатов присваиваются стартовые номера и строится сетка заездов. В каждом заезде участники набирают баллы в зависимости от места на финише. Из лидеров сетки формируется финальный заезд на шесть кругов, победитель которого и является победителем соревнований. Подробно правила проведения заездов прописаны в регламенте.

 
Теги: Минск
 
 
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Racing.by и Grappa Motorsport объявили о проведении совместных соревнований по автомобильным трековым гонкам Parimatch Ice Racing. «Мы хотим предложить нашим преданным поклонникам еще...
 
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