На загородной дороге остановили нетрезвого водителя BMW, в машине с ним были двое детей (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Витебской области рассказали о задержании нетрезвого водителя BMW с российскими номерами. Автомобиль был остановлен на загородной дороге вблизи деревни Сорочино Ушачского района. Вместе с водителем в машине находились двое детей.

— На телефон 102 поступило сообщение, что вблизи деревни Сорочино Ушачского района водитель BMW странно управляет автомобилем, а именно виляет по всей дороге. Экипаж ГАИ немедленно был ориентирован на остановку данной машины для проверки физического состояния водителя, — сообщили в Госавтоинспекции.

В салоне авто также находились двое 8-летних детей. В ГАИ рассказали, что медицинское освидетельствование показало у водителя наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

— В этот раз все обошлось, беда не случилась. Но пьяный водитель крайне опасен. Он не отдает отчет своим действиям, может нанести вред себе и здоровью окружающих, — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Напомним, что в соответствии со ст. 18.16 КоАП управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное впервые, наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут уголовную ответственность по ст. 317-1 Уголовного кодекса. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).