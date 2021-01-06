Погода в СНГ: Таджикистан сковали сибирские морозы, в Беларуси устраняют последствия ледяного дождя

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой мороз ждет москвичей в Сочельник. Днем столбики термометров в российской столице опустятся до минус пяти. Это на несколько градусов выше нормы. А в ночь на 7 января похолодает до минус восьми. С рождественским Сочельником связано много народных примет. Например, если ночь будет безоблачной, а звезды на небе будут светить ярко, то летом стоит ждать много грибов и ягод. А какая сегодня погода в странах Содружества – расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В канун Рождества в Казахстане стало еще холоднее. На севере страны почти минус 40 градусов. Из-за морозов перекрыты дороги. На востоке к холоду добавился сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. А в горах Алматы солнце резко сменяется осадками. Температура воздуха минус 15. В такую погоду отправляться в горы опасно. Накануне при восхождении на один из пиков пострадал альпинист. Мужчина обморозил роговицу глаза. Участники группы вызвали спасателей и оказали первую помощь.

Таджикистан

Морозы в Таджикистан принес циклон из западной Сибири. Синоптики говорят, таких холодов в республике не было почти 20 лет. В ближайшее дни в восточных районах Горно-Бадахшанской автономной области ночью ожидается до минус 33-х, а в районе Булункуля и вовсе – минус 56 градусов. В Душанбе минус 4, туман и облачно. Одна из народных примет на 6 января гласит, если день будет морозным, то июнь сухим.

Армения

На Рождество в Армении подморозило. В Ереване столбики термометров показывают минус девять градусов. В городе сохраняется туман. По народным приметам в этот день делали прогноз на будущий урожай. Если есть иней и снег на деревьях, значит год для земледельцев будет удачным.

Беларусь

Жителей Минска синоптики предупредили о мокром снеге и дожде. Днем минус один. На дорогах скользко. Пока в центральной части страны температура воздуха скачет с минуса на плюс, на севере, в Витебской области, устойчивый минус – около четырех градусов мороза. Там устраняют последствия ледяного дождя и снегопада. Жители нескольких населенных пунктов остались без электричества. На помощь местным энергетикам приехали коллеги из других областей. Специалисты работают круглосуточно.