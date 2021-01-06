Самая кровавая война на руинах СССР. Вспоминаем историю Карабахского конфликта

Источник материала: Tut.by

29 лет назад, 6 января 1992 года, на свет появился документ «О государственной независимости Нагорно-Карабахской Республики». Парламент первого созыва НКР утвердил этой декларацией суверенитет республики, которую в мире так и не признали. 42.TUT.BY рассказывает краткую историю карабахского конфликта, ставшего одной из самых кровопролитных войн на руинах СССР.



Армянские солдаты в Карабахе, 1994 год. Фото: wikimedia.org

Истоки конфликта

О том, что такое Нагорный Карабах и где он находится, мы уже подробно писали . Долгое время на этой территории не было никаких отдельных государственных образований. Первое независимое ханство появилось здесь в середине XVIII века и изначально не имело реальных шансов сохранить полную независимость в окружении трех мощных государств (мусульманских Ирана и Турции и православной России). Поэтому первые полвека существования Карабахское ханство провело под сюзеренитетом персов, а в начале XIX века ушло под руку России.

В конце Первой мировой войны, когда Российская империя рухнула, огромное количество национальных противоречий (которые ранее практически не решались) выплеснулось наружу. Карабахский вопрос не стал исключением, проживавшие здесь армяне и азербайджанцы немедленно вступили в противостояние: каждая из наций желала доминировать и видеть Карабах в составе соответственно Армении и Азербайджана.

В 1920 году сюда пришла Красная армия, которая объявила, что главный город не Баку и не Ереван, а Москва. Однако конфликт от этого никуда не исчез, так что спор предстояло решать уже советским властям. Наркомат по делам национальностей (которым в начале 20-х годов заведовал Иосиф Сталин) решил вопрос так: Карабах включается в состав Азербайджана на правах широкой автономии.

В СССР на такое решение смотрели довольно оптимистично. В 1924 году Сергей Киров, тогда первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, так оценивал успехи советского госстроительства в регионе: «Самым крупным, самым выпуклым достижением у нас в этой области является то, что, может быть, не совсем полно, но во всяком случае в значительной степени разрешен так называемый карабахский вопрос. Этот вопрос мы в конце концов разрешили и, несомненно, сделали совершенно правильное дело. Не подлежит никакому сомнению, что перерешать этот вопрос нам не придется».

По-своему Киров был прав, «перерешать» карабахский вопрос ни ему, ни кому-либо из его соратников не пришлось. Правда, это не значило, что решение проблемы найдено. Ее просто «задвинули подальше», оставив недовольными и армян, и азербайджанцев.

Однако до поры до времени конфликт приглушили: СССР имел достаточно сил, чтобы подавить в регионе любое недовольство. Конфликт остался тлеть на шесть с лишним десятилетий.

К 80-м стало окончательно ясно, что никакого нового советского народа создать не получилось. Армяне оставались армянами, азербайджанцы — азербайджанцами. Первым не нравилось, что регион со значительным армянским населением находится в составе Азербайджана, вторых не устраивал особый статус Карабаха в составе республики.

Взрыв бомбы замедленного действия



Фото: wikimedia.org

В середине 80-х началась перестройка, вскоре стало можно говорить о темах, замалчиваемых десятилетиями. И уже в 1988 году Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области предсказуемо попросился в Армянскую ССР. Азербайджанские власти так же предсказуемо решение не одобрили, союзное руководство от решения вопроса самоустранилось. Вряд ли Москва сознательно закрывала глаза на карабахскую проблему, просто решать национальные вопросы в СССР особо не умели.

Не дождавшись решения, которое бы устроило всех, стороны начали действовать самостоятельно. Азербайджанцы и армяне в автономной области стали стихийно организовываться, по краю бурлили митинги — и уже 22 февраля во время стычки у городка Аскеран погибли двое азербайджанцев. С этого момента кровь полилась уже с обеих сторон.

Азербайджанцы убивали армян, армяне азербайджанцев, советское руководство пыталось то послать на «примирение» сторон армию, то замолчать происходящее, но все получалось одинаково плохо. Начался массовый исход представителей «нетитульных наций» из Армении и Азербайджана — страны, общее население которых составляло чуть более десяти миллионов, «обменялись» почти двумя миллионами человек. На современном языке это называется гуманитарной катастрофой.

Ярким свидетельством того, до чего дошла ситуация, стала трагедия в армянском Спитаке, уничтоженном землетрясением. К пострадавшим от стихии людям приехал поговорить генсек Михаил Горбачев — и его начали без конца спрашивать о Карабахе, о Карабахе и снова о Карабахе. Сказать последнему советскому лидеру было, в общем, нечего. В январе 1990 года советские войска вошли в Баку, подавляя местную политическую оппозицию, пролилась кровь (в Азербайджане события до сих пор называют «черным январем»), и авторитет Москвы в республике упал до нуля.

Эскалация конфликта, который некому и нечем было гасить, заставила и армянскую, и азербайджанскую сторону обзаводиться собственными вооруженными силами. Армий у республик не было, но оружие имелось: СССР за годы существования наковал стреляющего железа на десятилетия вперед.

Стороны вооружаются

Азербайджан сделал ставку на подразделения МВД — милиция стала основой вооруженных сил республики. Армения же создавала армию с нуля — в стране было полно людей, служивших в армии и желавших воевать за Карабах. В 1991 году новосозданные «войска» добывали оружие и технику со складов Советской армии, которые уже не контролировались войсками. Если не хватало обычного вооружения, использовалось то, что было под рукой, например противоградовые ракеты «Алазань» (обычно такими разгоняют облака).

Когда столкновения уже шли вовсю, Москва единственный раз позволила себе масштабное использование вооруженных сил для наведения порядка в регионе. Части Внутренних войск и армии вошли в Карабах и начали операцию «Кольцо» — декларируемой целью было разоружить стороны.

Однако союзный центр не сумел соблюсти нейтральность, фактически принял азербайджанскую сторону и привел к нарастанию, а не прекращению конфликта. Если «черный январь» обрушил авторитет руководства СССР в Азербайджане, то «Кольцо» привело к тому, что Кремлю перестали верить уже и в Армении. В том же 1991 году армянские формирования в Карабахе оформились в армию, а в сентябре в автономной области провозгласили Нагорно-Карабахскую Республику.



Азербайджанские солдаты, 1992 год. Фото: wikimedia.org

С конца 1991 года можно говорить уже не просто о карабахском конфликте, но о полноценной войне. Азербайджанские военные в регионе оказались изолированы в нескольких анклавах, которые и пыталась взять новосозданная армия непризнанной республики. Крупнейшим анклавом был ключевой город Шуша — всего в десятке километров от Степанакерта, столицы НКР. Стороны начали активно обстреливать друг друга, сначала уже упомянутыми противоградовыми ракетами «Алазань», затем уже настоящими РСЗО «Град» и артиллерией. Армянская сторона, кроме того, ставила задачей пробить коридор для сообщения с собственно Арменией.

Весной 1992 года начался штурм Шуши, и 9 мая город пал. Следующим успехом стал город Лачин — теперь Карабах соединился с Арменией (Лачинский коридор часто фигурировал в новостях прошлой осенью). Появилась возможность перебрасывать в НКР армянские подкрепления и технику — важность этого была критической, если учесть, что Азербайджану досталось в разы больше советских военных запасов, чем Армении. Первый этап войны остался за армянской стороной.

Азербайджан попробовал взять реванш уже летом. Последующая операция стала довольно удивительной для горной войны двух стран, едва появившихся на карте мира. Не размениваясь на партизанские действия или мелкие рейды, азербайджанцы организовали и провели широкомасштабное наступление на фронте, которое армянской стороне едва удалось отбить. Все лето успех склонялся то на одну, то на другую сторону, однако к осени азербайджанская сторона выдохлась — взять Степанакерт не вышло.

Безрезультатное противостояние



Руины Агдама в 2009 году. Фото: wikimedia.org

Стороны начали уставать от войны — все же советское военное «наследство» оказалось не безграничным, а армии и Армении и Азербайджана в основном состояли из вчерашних гражданских, не привыкших долго воевать (хотя официально войну друг другу Баку и Ереван так и не объявили).

1993 год прошел в позиционной войне, армянские формирования постепенно вытесняли азербайджанцев из населенных пунктов Карабаха, устанавливая над ними свой контроль. Кульминацией этого периода войны стала битва за Омарский перевал, также выигранная армянами. Эти события стали самыми кровопролитными за все время войны. Солдаты обеих сторон погибали от пуль, снарядов, замерзали насмерть и оказывались погребены под лавинами.

К 1994 году силы кончились у обеих сторон, и остро встал вопрос о прекращении огня. К этому времени в конфликт в качестве посредника вновь вмешалась Москва — уже в качестве столицы новой России. На этот раз Кремль преуспел куда больше, чем в конце восьмидесятых: стороны удалось посадить за стол переговоров, и 12 мая 1994 года война официально завершилась. Нагорно-Карабахская Республика осталась на карте — в целом противостояние завершилось в пользу армян.

Единого мнения по потерям в ходе карабахской войны нет. В январе 2013 года государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву опубликовала поименный список азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий с 1991 по 1994 год в Нагорном Карабахе, — он насчитывал 11 557 человек (при этом список не включал в себя гражданских лиц, а также добровольцев и бойцов отрядов самообороны).

Согласно армянским данным, в ходе карабахской войны погибло 5856 бойцов (из них 3291 житель НКР), а также 264 мирных жителя. Еще 596 человек (военные и гражданские) пропали без вести.

Большинство независимых экспертов оценивают общие потери в 20−25 тысяч человек.

Дальнейшее известно: НКР так и осталась непризнанным государством (за все время существования республику признали только Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия). В последующем не раз между сторонами бывали стычки, однако только в 2020 г. они вылились в полномасштабную войну, окончившуюся уже в пользу Азербайджана.

Последний установил контроль над рядом районов, ранее входивших в НКР, а также получил стратегически важный город Шуша и транспортный коридор с эксклавом Нахичевань — частью Азербайджана, отрезанным от основной части республики Арменией.

Например, так выглядела карта региона до.





А так — после.





Подписание мирного соглашения вызвало ликование в Азербайджане и массовые протесты в Армении. Сразу после принятия мирного соглашения по Карабаху в Ереване начались митинги с участием оппозиции, потребовавшей немедленной отставки премьер-министра страны и продолжения войны. Однако Никол Пашинян, хотя и признал за собой ответственность за случившееся, ранее заявлял, что не планирует уходить в отставку, хотя в конце декабря 2020 года он и обсудил возможность проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов.

Таким образом, эта территория все еще служит источником споров.