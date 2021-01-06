Очевидцы – о задержаниях во дворах: «Неизвестные кричали: «Лицом к стене!»

Источник материала: Салiдарнасць

Вечером 5 января в нескольких минских дворах были облавы. Около 10 человек задержали в Уручье, еще несколько — в Новой Боровой, были задержания и на улице Притыцкого. Свидетели рассказывают TUT.BY , что там происходило.





Вчера поздно вечером стало известно о странной ситуации в минских дворах . Неизвестные в масках задерживали людей, а в Новой Боровой мужчина в спортивной одежде ударил местного жителя ногой в живот , а потом достал предмет, похожий на пистолет.

Утром милиция подтвердила, что «за участие в несанкционированных мероприятиях» задержали более 10 человек. По версии ГУВД Мингорисполкома, «некоторые из них оказали сопротивление сотрудникам милиции». Сегодня в судах Первомайского и Фрунзенского районов идут процессы над задержанными. Их судят в основном по ст. 23.34, ч.1 КоАП. Пока результаты такие: либо 10 суток ареста, либо штраф.

Уручье: «Прибежали неизвестные, кричали: «Лицом к стене!»

Жительница дома № 20 по улице Ложинская Надежда своими глазами видела, что происходило во дворе.

— У нас четыре дома — жилой комплекс «Вивальди» и мы вечерами собираемся с соседями поговорить. В этот вечер тоже собрались, но я не считала, сколько нас было — может, 15−20. Просто совпадение, что все вышли, стояли расслабленные после Нового года, чай пили, смеялись. У нас не было флагов, символики — ничего. Но говорили мы, конечно, о политике. Еще один сосед был купил нам пиццу — его потом задержали. А потом слышим топот и на нас несется человек 15! — рассказывает Надежда.

Нападавшие были в гражданском, в масках, похожих на антиковидные.

— Сначала не было понятно, кто это. Они прибежали, стали сразу кричать: «Лицом к стене!». Люди стали становиться вдоль дома и у входа в подъезд. Никто не оказывал сопротивления, мы все растерялись. Но они не следили потом жестко, чтобы мы стояли у стены обязательно. Теперь мы предполагаем, что это была милиция.

Жителей двора было около 15. Около 10 из них (всех мужчин) увели в микроавтобус, позже оказалось, что они в Первомайском РУВД.

— Один неизвестный снимал нас на видео. Одна из жен задержанного потом мужчины кричала: «Что же вы делаете? Мы просто стоим в своем дворе». Потом этот человек, который снимал видео, сказал: «Заберите собаку своего соседа, отведите домой к нему». Но людей у нас никто не бил во время задержания, такого я не видела.

Впрочем, по информации местных, двое жителей Ложинской после Первомайского РУВД оказались в больнице.

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