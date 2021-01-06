17 поликлиник, 206 школ… С чем сопоставимы расходы на блокировку интернета

Отключения интернета в Беларуси в 2020 году обошлись национальной экономике в сумму более 800 млн рублей. Naviny.by выяснили, большая ли это сумма для нашей страны и как иначе ее можно было бы потратить.



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Блокировка интернета в 2020 году обошлась Беларуси в 336,4 млн долларов. Такие данные приведены в новом исследовании британского проекта Top10VPN.

Доступ в сеть в Беларуси в прошлом году отсутствовал 218 часов. Отключения затронули 7,9 млн интернет-пользователей.

Naviny.by вооружились калькулятором и посчитали, насколько велика для Беларуси сумма потерь и с чем конкретно ее можно сопоставить?

В шесть раз больше чем на культуру

В конце ноября Александр Лукашенко посетил 6-ю клиническую городскую больницу. Выступая перед врачами, он сделал следующее заявление:

«В этот период только за год на вас и на лечение от ковида мы потратим из бюджета 800 миллионов долларов, считайте, почти миллиард. Это колоссальная сумма, и это всё бюджетные деньги».

Таким образом, «на врачей и на лечение от ковида» государство потратит всего в 2,3 раза больше, чем потеряло на блокировке интернета.

Уточним эти цифры по другим источникам.

По официальному курсу Нацбанка на 9 августа 2020 года (2,44 рубля за доллар), 336,4 млн долларов — это 823,6 млн рублей.

Бюджет-2021 предусматривает , что на здравоохранение будет выделено 1 млрд 668 млн рублей.

Получается, власти намерены потратить на медицину ровно в два раза больше, чем стране обошлась блокировка интернета.

Соотнесем 823,6 млн рублей с некоторыми другими статьями расходов в бюджете.

Как выясняется, эта сумма в 1,2 раза превышает количество денег, которые выделены в 2021 году на сельское хозяйство, в 2,1 раза — на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство, в 5,8 раза — на культуру, в 7,6 раза — на охрану окружающей среды.

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Рублевые потери от блокировки интернета сопоставимы с расходами бюджета-2021 на госорганы общего назначения (827 млн).

Кроме того, эта сумма в 1,6 раза превосходит ту, что государство направит в этом году на обслуживание своего внутреннего долга.

Элитных квартир — свыше 1300, детских домов — более 1500

Во все времена надежным барометром благосостояния общества были цены на недвижимость.

По данным Национального кадастрового агентства, на столичном рынке купли-продажи квартир в третьем квартале 2020 года было заключено сделок на общую сумму 178,9 млн долларов.

Сумма, потерянная на блокировке интернета, в 1,8 раза превышает эти затраты.

За 336,4 млн долларов в третьем квартале прошлого года можно было купить 1345 самых дорогих квартир в Минске площадью 67, 6 кв. метра каждая.

Или заключить 630 самых дорогих сделок на квартиры в столице, причем каждая из этих квартир была бы по 395 «квадратов».

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Однако это «частные» расходы в сфере недвижимости, а как выглядят государственные затраты в недвижимости социального назначения?

К примеру, в ноябре 2020 года в агрогородке Занарочь Мядельского района (Минская область) открылась новая школа на 108 учебных мест.

Яркое одноэтажное здание включает в себя современные учебные кабинеты, компьютерный класс, комнаты технического и обслуживающего труда, укомплектованный лингафонный кабинет, библиотеку, а также обустроенный пищеблок и спортивный зал.

Цена строительства этого объекта составила 4 млн рублей.

Таким образом, на деньги, потерянные в результате блокировки интернета, могло было построить 206 новых школ по всей стране — в ценах по курсу доллара на август 2020 года.

Двухэтажный детский дом семейного типа, открытый в декабре прошлого года в Ляховичах (Брестская область), обошелся государству в 546 тысяч рублей.

Таких домов можно было бы построить в количестве 1508 штук, если бы не возникла потребность «выключить» интернет.