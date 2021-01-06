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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Разрушитель смартфонов» назвал лучшие гаджеты 2020 года Техноблогер, известный своими оригинальными методами тестирования смартфонов, подвёл своеобразные итоги ушедшего года.

Титул самого ремонтопригодного смартфона 2020-го достался Google Pixel 5. По словам блогера, опытный специалист может заменить дисплей на таком устройства всего за 60 секунд. Наиболее инновационной моделью ушедшего года автор ролика назвал ZTE Axon 20 — первый коммерческий аппарат с подэкранной фронтальной камерой. В категории «самая красивая внутренняя компоновка» победил iPhone 12 Pro Max. Звание самой прочной модели получил Google Pixel 4a.Не обошлось и без «антипремий»: так, наиболее неремонтопригодным аппаратом Нельсон назвал игровой Black Shark 3, а наименее стойким к повреждениям гаджетом — OnePlus Nord. Кроме того, в отдельной категории «Внешность обманчива» отметился всё тот же Google Pixel 5, корпус которого выглядит алюминиевым, хотя на деле из металла выполнена лишь внутренняя его часть.Резюмируя свой обзор, техноблогер отметил, что в целом смартфоны с каждым годом становятся не только более функциональными, но и более надёжными. Тем не менее он порекомендовал использовать защитные чехлы и стёкла, чтобы продлить срок службы своего гаджета.