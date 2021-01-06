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«Разрушитель смартфонов» назвал лучшие гаджеты 2020 года

06.01.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Разрушитель смартфонов» назвал лучшие гаджеты 2020 года
Фото: сриншот из видео
В своём новом видео автор YouTube-канала JerryRigEverything, техноблогер Зак Нельсон, объявил лучшие, по его мнению, модели 2020-го, пережившие ряд экстремальных воздействий во время испытаний на прочность.

Титул самого ремонтопригодного смартфона 2020-го достался Google Pixel 5. По словам блогера, опытный специалист может заменить дисплей на таком устройства всего за 60 секунд. Наиболее инновационной моделью ушедшего года автор ролика назвал ZTE Axon 20 — первый коммерческий аппарат с подэкранной фронтальной камерой. В категории «самая красивая внутренняя компоновка» победил iPhone 12 Pro Max. Звание самой прочной модели получил Google Pixel 4a.

Не обошлось и без «антипремий»: так, наиболее неремонтопригодным аппаратом Нельсон назвал игровой Black Shark 3, а наименее стойким к повреждениям гаджетом — OnePlus Nord. Кроме того, в отдельной категории «Внешность обманчива» отметился всё тот же Google Pixel 5, корпус которого выглядит алюминиевым, хотя на деле из металла выполнена лишь внутренняя его часть.


Резюмируя свой обзор, техноблогер отметил, что в целом смартфоны с каждым годом становятся не только более функциональными, но и более надёжными. Тем не менее он порекомендовал использовать защитные чехлы и стёкла, чтобы продлить срок службы своего гаджета.
 
 
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