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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях Эксперты советуют делать это не реже одного раза в год.

«Пароли до сих пор остаются одним из самых простых и надежных способов аутентификации. Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество - их проще сменить», - говорит, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies.Эксперт считает, что регулярная смена паролей - это хорошая профилактика для защиты от различных утечек информации.Но для большей надежности рекомендовано дополнительно использовать второй фактор аутентификации: одноразовые пароли из приложений-генераторов (например, google authenticator) или хотя бы из смс., глава представительства Avast в России и СНГ, считает, что даже если вы используете в качестве пароля какое-нибудь слово, пусть даже и заумное, злоумышленник сможет его угадать, пользуясь способом, похожим на метод «грубой силы» - только вместо подбора сочетаний букв, цифр и символов, программа будет подбирать слова по обычному словарю. «Обмануть такую программу получится только в том случае, если ваш пароль состоит из нескольких несвязанных друг с другом слов, например «ЗвездаКотенокТеньМашина», - добавляет он.