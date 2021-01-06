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Аморальная власть: 84-летнего Яна Гриба принудительно доставили в милицию, чтобы судить за марш
Источник материала: Партизан
84-летнего Яна Гриба наказали за участие в Марше мудрости - штраф 1160 рублей. Это гораздо больше, чем его пенсия.
Ян Гриб, архивное фото
Как сообщил "
Там составили протокол по статье 23.34, после чего увезли в суд.
Ян Гриб отказался принимать участие в заседании в знак протеста против несправедливых и незаконных действий милиции и судов, не признав своей вины.
Пока мужчина оставался в коридоре, судья постановил наказать его штрафом.
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84-летнего Яна Гриба наказали за участие в Марше мудрости - штраф 1160 рублей. Это гораздо больше, чем его пенсия.
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