Светлана Калинкина: Фермер

«Вот говорили, хотим построить фермы и майнинг развивать — биткоин, но надо, чтобы дешевая была электроэнергия».





Смех в зале! Потому что из всего вышесказанного гражданин Лукашенко понимает только слово «фермы».





Он ведь правда думает, что бизнес - это ферма.





Растишь бизнесменов, как поросят к Рождеству. Чтобы в нужный момент заколоть и себя да бюджет «вкусненьким» побаловать.





Или как коров. Доишь их доишь, пока доятся. А потом – на прокорм окружению.





Вот сейчас Лукашенко увидел, что биткоин аж к 35 тысячам долларов за одну штуку подбирается. И решил: «Мне такое надо! Буду фермеров набирать!»





Чтобы потом что? Да как поросят к Рождеству!





На самом деле обо всем, что связано с современными технологиями, Александру Григорьевичу надо забыть. Потому что современными технологиями занимаются умные люди.





Умного человека, конечно, обмануть можно. Но один раз. Про остальное он сам додумается.





Айтишников обманул с «льготными условиями» работы в Парке высоких технологий: обещал одно, а сейчас, задним умом, передумал...





Я уже не говорю про то, как над ними после выборов глумились за то, что умные, за то, что лучшей жизни для страны хотят.





Вот и останемся с фермами. С теми, которые Александр Григорьевич знает и понимает. На которых он надои инспектирует да своим высоким указом коров от навоза отмывает.





Коровы - это вообще наше все. Мычат и молчат. Идеал!





А еще, представляете, коровы, которые смотрят телевизор, становятся веселее и дают больше молока. Правда-правда! Почитайте в интернете.





Из этих соображений, видимо, Александр Григорьевич вчера объявил телевизионный завод «Горизонт» практически аналогом Парка высоких технологий.





И, что интересно, никто из присутствующих не подсказал, что вообще-то дедушка века перепутал.



