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Светлана Калинкина: Фермер

06.01.2021 14:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко увидел перспективы в майнинге биткоинов.

Светлана Калинкина: Фермер
«Вот говорили, хотим построить фермы и майнинг развивать — биткоин, но надо, чтобы дешевая была электроэнергия».

Смех в зале! Потому что из всего вышесказанного гражданин Лукашенко понимает только слово «фермы».

Он ведь правда думает, что бизнес - это ферма. 

Растишь бизнесменов, как поросят к Рождеству. Чтобы в нужный момент заколоть и себя да бюджет «вкусненьким» побаловать.

Или как коров. Доишь их доишь, пока доятся. А потом – на прокорм окружению. 

Вот сейчас Лукашенко увидел, что биткоин аж к 35 тысячам долларов за одну штуку подбирается. И решил: «Мне такое надо! Буду фермеров набирать!»

Чтобы потом что? Да как поросят к Рождеству!

На самом деле обо всем, что связано с современными технологиями, Александру Григорьевичу надо забыть. Потому что современными технологиями занимаются умные люди. 

Умного человека, конечно, обмануть можно. Но один раз. Про остальное он сам додумается.  

Айтишников обманул с «льготными условиями» работы в Парке высоких технологий: обещал одно, а сейчас, задним умом, передумал... 

Я уже не говорю про то, как над ними после выборов глумились за то, что умные, за то, что лучшей жизни для страны хотят. 

Вот и останемся с фермами. С теми, которые Александр Григорьевич знает и понимает. На которых он надои инспектирует да своим высоким указом коров от навоза отмывает.  

Коровы - это вообще наше все. Мычат и молчат. Идеал!

А еще, представляете, коровы, которые смотрят телевизор, становятся веселее и дают больше молока. Правда-правда! Почитайте в интернете. 

Из этих соображений, видимо, Александр Григорьевич вчера объявил телевизионный завод «Горизонт» практически аналогом Парка высоких технологий.  

И, что интересно, никто из присутствующих не подсказал, что вообще-то дедушка века перепутал. 
 
 
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Александр Лукашенко увидел перспективы в майнинге биткоинов.
 
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