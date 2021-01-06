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Адам Михник: Белорусы показали, как можно выплюнуть кляп. И уже победили
Источник материала: Партизан
Адам Михник, активный член движения Польской солидарности и основатель популярной Gazeta Wyborcza, объяснил, почему события в Беларуси имеют огромное значение для всего мира.
«Белорусы показали, как выплюнуть кляп и требовать соблюдения своих прав в стране, где диктатор одержим жаждой власти и держится только на дубинках, насилии, лжи.
Поэтому клич «Уходи!» обращен ко всем диктаторам мира — с особым упором на тех, кто находится у власти или готовится к ней, в том числе и в моей стране», — написал в
«Что бы ни случилось, белорусский народ уже победил», — убежден польский интеллектуал. — И хотя Беларусь не была, как много лет назад писал писатель Алесь Адамович, «Вандеей перестройки», сегодня она стала настоящей надеждой демократической перестройки. Это восстание во имя достоинства и свободы».
Он добавил, что сегодняшняя Беларусь — надежда Европы. По словам Адама Михника, сейчас «судьба европейской истории смещается к Беларуси».
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Адам Михник, активный член движения Польской солидарности и основатель популярной Gazeta Wyborcza, объяснил, почему события в Беларуси имеют огромное значение для всего...
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