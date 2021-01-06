Адам Михник: Белорусы показали, как можно выплюнуть кляп. И уже победили









«Белорусы показали, как выплюнуть кляп и требовать соблюдения своих прав в стране, где диктатор одержим жаждой власти и держится только на дубинках, насилии, лжи.





Gazeta Wyborcza Адам Михник. Поэтому клич «Уходи!» обращен ко всем диктаторам мира — с особым упором на тех, кто находится у власти или готовится к ней, в том числе и в моей стране», — написал в





«Что бы ни случилось, белорусский народ уже победил», — убежден польский интеллектуал. — И хотя Беларусь не была, как много лет назад писал писатель Алесь Адамович, «Вандеей перестройки», сегодня она стала настоящей надеждой демократической перестройки. Это восстание во имя достоинства и свободы».





Он добавил, что сегодняшняя Беларусь — надежда Европы. По словам Адама Михника, сейчас «судьба европейской истории смещается к Беларуси».