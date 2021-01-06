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Пандемия, политика и вера: глава БПЦ обратился с Рождественским посланием
06.01.2021 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв – Sputnik. Глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин назвал ушедший год весьма непростым для многих и пожелал, чтобы с Рождеством к людям пришли гармония и согласие. Об этом говорится в традиционном рождественском послании предстоятеля БПЦ.
Православный мир готовится отметить один из главных праздников религиозного календаря – Рождество Христово. В этом году БПЦ встречает рождественские праздники с новым архипастырем, митрополит Вениамин впервые будет служить всенощную Рождественскую службу в качестве предстоятеля БПЦ.
© Sputnik / Илья Питалев
По традиции, глава БПЦ обращается к верующим с рождественским посланием. В своем послании митрополит Вениамин коснулся острых политических и социальных вопросов, с которыми столкнулся в прошлом году мир в целом и Беларусь в частности.
"Нелегкий путь пройден нами в минувшем году. Он был весьма непрост (…) для человечества в целом. (…) Возникшее на политической почве разделение в нашем обществе – все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия", – говорится в Рождественском послании, которое опубликовано на сайте БПЦ.
Митрополит призвал не впадать в уныние, несмотря на то что "многие испытывают растерянность и страх перед будущим".
Предстоятель БПЦ подчеркнул, что события минувшего года являются "серьезным поводом задуматься о нашем отношении к Богу и ближним, о жизни духовной по заповедям".
"Верующие люди не могут оставаться равнодушными к тревожным событиям, происходящим в мире, и прежде всего – в своем Отечестве", – отметил митрополит Вениамин.
При этом он призвал верующих понять, что "в большинстве случаев мы не в состоянии повлиять на процессы, охватившие нынешний мир". В данной связи он привел цитату из Псалтири: "Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя" (Пс. 54:23).
В своем Рождественском послании митрополит пожелал, чтобы "гармония и согласие пребывали в семьях, коллективах, в обществе, во всем Отечестве нашем и за его пределами".
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Владыка Вениамин накануне Рождества пожелал, чтобы гармония и согласие воцарились в семьях, коллективах и в обществе.
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