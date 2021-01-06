Белорусская милиция рассказала, где интернет-мошенники орудуют чаще

Источник материала: Onliner

По данным белорусской милиции, основная масса интернет-мошенничеств осуществляется в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, а также сайтах «Куфар» и Av.by. В целом в 2020 году значительно увеличилось число мошенничеств в интернете, сообщается на сайте УВД Могилевского облисполкома.

Кроме того, злоумышленники создают сайты под видом фондовых бирж, якобы предназначенных для заработка денежных средств. Сюда заманивают жертв, которые после предложения приумножить личный капитал готовы внести деньги.

В качестве примера приводят историю одного из жителей Могилева, который в период с октября по декабрь 2019-го перечислил на электронную торговую платформу 10,2 тыс. рублей. Когда он заметил обман, обратился в правоохранительные органы.

Житель Черикова с августа по декабрь 2020 года намеревался получить прибыль со ставок, но потерял $51,5 тыс. Жительница Могилева была более «успешна» и «выиграла» $3 тыс. Потом, правда, от ее имени сделали проигрышные ставки и деньги ушли. Чтобы их «вернуть», нужно было заплатить — заплатила $22,8 тыс.

На площадке «Куфар» пользователи сталкиваются с интернет-мошенничеством, когда «покупатель» просит внести предоплату и затем пропадает. Кроме того, в 2020 году возбуждено 30 уголовных дел за вымогательство, связанных с нераспространением информации, порочащей честь и достоинство граждан, которые в социальных сетях и мессенджерах пересылали или оставляли свои фотографии интимного характера.