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Белорусская милиция рассказала, где интернет-мошенники орудуют чаще
Источник материала: Onliner
По данным белорусской милиции, основная масса интернет-мошенничеств осуществляется в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, а также сайтах «Куфар» и Av.by. В целом в 2020 году значительно увеличилось число мошенничеств в интернете,
Кроме того, злоумышленники создают сайты под видом фондовых бирж, якобы предназначенных для заработка денежных средств. Сюда заманивают жертв, которые после предложения приумножить личный капитал готовы внести деньги.
В качестве примера приводят историю одного из жителей Могилева, который в период с октября по декабрь 2019-го перечислил на электронную торговую платформу 10,2 тыс. рублей. Когда он заметил обман, обратился в правоохранительные органы.
Житель Черикова с августа по декабрь 2020 года намеревался получить прибыль со ставок, но потерял $51,5 тыс. Жительница Могилева была более «успешна» и «выиграла» $3 тыс. Потом, правда, от ее имени сделали проигрышные ставки и деньги ушли. Чтобы их «вернуть», нужно было заплатить — заплатила $22,8 тыс.
На площадке «Куфар» пользователи сталкиваются с интернет-мошенничеством, когда «покупатель» просит внести предоплату и затем пропадает. Кроме того, в 2020 году возбуждено 30 уголовных дел за вымогательство, связанных с нераспространением информации, порочащей честь и достоинство граждан, которые в социальных сетях и мессенджерах пересылали или оставляли свои фотографии интимного характера.
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По данным белорусской милиции, основная масса интернет-мошенничеств осуществляется в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, а также сайтах «Куфар»...
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