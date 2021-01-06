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Помните, «Стрела» обещала проводить больше рейдов? Начнут уже в эти выходные

06.01.2021 14:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как уже сообщалось, с начала нового года специальное подразделение ДПС «Стрела» МВД активизирует рейдовую работу с целью стабилизации дорожной ситуации. «Такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире», — отмечали в спецподразделении. В долгий ящик откладывать обещанное не стали — усиление контроля произойдет уже в ближайшие дни.

— В предстоящие выходные дни во всех регионах республики организуются специальные мероприятия, направленные на выявление случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения или не имеющими права управления. Рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» МВД направлены на отработки в виде гласного и смешанного контроля над безопасностью дорожного движения на наиболее аварийно опасные участки дорог, — сообщили в спецподразделении ДПС «Стрела» МВД.

Примерная география работы рейдовых групп:

  • 6—10 января — Минская область;
  • 6—8 января — Витебская и Могилевская области;
  • 8—10 января — Брестская и Гомельская области.

— Инспекторы ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД всеми участниками движения. В сфере повышенного внимания окажутся водители, пренебрегающие правилами маневрирования, обгона и проезда пешеходных переходов. Не избежать ответственности и нарушителям правил использования средств пассивной безопасности: детских автомобильных удерживающих устройств, ремней безопасности, световозвращающих элементов, — отметили в «Стреле».

В то же время в Главном управлении Госавтоинспекции МВД сообщили, что в рождественские праздники ГАИ будет работать в усиленном режиме. В приоритете также выявление нетрезвых водителей и «бесправников».

— Также инспекторы ДПС будут выявлять грубые нарушения ПДД, непосредственно влияющие на тяжесть последствий ДТП, среди которых соблюдение скоростных режимов, правил маневрирования (особенно обгонов), правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, перевозки пассажиров. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов, — проинформировали в ГУ ГАИ.

 
 
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Как уже сообщалось, с начала нового года специальное подразделение ДПС «Стрела» МВД активизирует рейдовую работу с целью стабилизации дорожной ситуации. «Такие...
 
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