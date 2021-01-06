Источник материала: Хартия'97

Активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо осудили еще на 15 суток 6.01.2021, 14:13

Андрей Шарендо

Его жена, мать двоих несовершеннолетних детей, находится в тюрьме по уголовному делу.

6 января судья Московского района Бреста Инна Клышпач вынесла приговор — 15 суток ареста — брестскому активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Шарендо, сообщает «Белсат» .

Активиста судили по статье 23.24 КоАП РБ за участие в акции протеста в Минске 8 ноября. Напомним, что Андрей Шарендо был задержан 29 декабря возле собственного подъезда в Бресте, когда пошел гулять с 4-летним сыном.

Активиста держали в ИВС в течение шести суток, на него составили два протокола по 23.23 КоАП. С начала протестов Андрей Шарендо отсидел уже более 60 суток.

Пока Андрей находился в ИВС, в его квартире милиционеры выбили дверь, провели обыск, изъяли ряд вещей, а жену, Полину Шарендо-Панасюк, мать двоих двоих несовершеннолетних детей, задержали и в наручниках отвезли в ИВС .

Вчера стало известно, что на активистку завели уголовное дело по статье 364 УК РБ («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренний дел»).

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