Источник материала: Хартия'97

СМИ: Республики Северного Кавказа все больше недовольны действиями Кремля 6.01.2021, 13:58

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К чему это может привести?

Опубликованная информация о возможной причастности сотрудников Федеральной службы безопасности России к отравлениям и убийствам публичных лиц на Кавказе может привести к кризису доверия между Москвой и местными республиками.

Об этом пишет докторант политологии Университета штата Аризона Валерий Дзуцатти в своем материале на сайте исследовательского института The Jamestown Foundation, сообщает Guildhall .

«На Северном Кавказе могут возникнуть новые вопросы в адрес Москвы. В частности, скандал с отравлением Алексея Навального может иметь неожиданные последствия для Кремля в юго-западных окраинах страны. Группа следователей из Bellingcat недавно опубликовала данные о передвижении сотрудников российской Федеральной службы безопасности и связанного с ней ряда химиков, которые, как сообщается, принимали участие в применении нервно-паралитического яда «Новичок» против Навального. Опубликованная информация гласит, что ряд агентов ФСБ регулярно ездили из Москвы на Северный Кавказ, в частности в Грозный, Махачкалу, Минеральные Воды и Владикавказ. Некоторые эксперты уже заявили, что даты поездок двух человек из списка совпадают с внезапной смертью популярного 26-летнего журналиста Тимура Куашева в Нальчике в 2014 году. Тогда власти заявили, что нашли следы инъекции на теле Куашева, но причину смерти установить не удалось», – заявил аналитик.

«Связь ФСБ с другими загадочными смертями и болезнями видных деятелей на Кавказе может быть вскоре разоблачена. Такие расследования о серии отравлений со стороны ФСБ могут насторожить элиты на Северном Кавказе и привести к кризису доверия между Москвой и местными республиками», – рассказал Валерий Дзуцатти.

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