ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Instagram исчез аккаунт Натальи Эйсмонт

06.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Instagram исчез аккаунт Натальи Эйсмонт

5
  • 6.01.2021, 13:51
  • 3,267
В Instagram исчез аккаунт Натальи Эйсмонт
Наталья Эйсмонт

Кто «выпилил» любительницу «Массандры»?

Учетная запись Натальи Эйсмонт в Instagram оказалась недоступна: пользователей встречает сообщение, что запрашиваемая страница не существует. Если ввести в поиск адрес учетной записи, можно узнать, что аккаунт насчитывал как минимум 5,5 тыс. подписчиков, в нем было опубликовано 114 постов.


Вчера, напомним, за нарушение правил пользования сервисом была заблокирована учетная запись пролукашенковской певи Алены Ланской. Певица завела новый аккаунт, который обозначен как «новый временный», в нем насчитывается 319 подписчиков. Ланская заявила, что подождет сутки и, если страницу не разблокируют, подаст заявление в милицию «для расследования этого дела».

По каким причинам недоступен аккаунт пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, неизвестно.

Напомним, что«желтые киберпартизаны» взяли ответственность за блокировку instagram-аккаунтов сестер Груздевых, телеканала ОНТ, Александра Солодухи, Марии Василевич, Дмитрия Шакуты и других. Последнее их достижение — удаленный аккаунт певицы Алены Ланской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто «выпилил» любительницу «Массандры»?
 
Новости дня
Новости разные
 
Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика