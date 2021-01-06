В Instagram исчез аккаунт Натальи Эйсмонт

Учетная запись Натальи Эйсмонт в Instagram оказалась недоступна: пользователей встречает сообщение, что запрашиваемая страница не существует. Если ввести в поиск адрес учетной записи, можно узнать, что аккаунт насчитывал как минимум 5,5 тыс. подписчиков, в нем было опубликовано 114 постов.
Вчера, напомним, за нарушение правил пользования сервисом была заблокирована учетная запись пролукашенковской певи Алены Ланской. Певица завела новый аккаунт, который обозначен как «новый временный», в нем насчитывается 319 подписчиков. Ланская заявила, что подождет сутки и, если страницу не разблокируют, подаст заявление в милицию «для расследования этого дела».
По каким причинам недоступен аккаунт пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, неизвестно.