Источник материала: Хартия'97

В Instagram исчез аккаунт Натальи Эйсмонт 5 6.01.2021, 13:51

3,267

Наталья Эйсмонт

Кто «выпилил» любительницу «Массандры»?

Учетная запись Натальи Эйсмонт в Instagram оказалась недоступна: пользователей встречает сообщение, что запрашиваемая страница не существует. Если ввести в поиск адрес учетной записи, можно узнать, что аккаунт насчитывал как минимум 5,5 тыс. подписчиков, в нем было опубликовано 114 постов.





Вчера, напомним, за нарушение правил пользования сервисом была заблокирована учетная запись пролукашенковской певи Алены Ланской . Певица завела новый аккаунт, который обозначен как «новый временный», в нем насчитывается 319 подписчиков. Ланская заявила, что подождет сутки и, если страницу не разблокируют, подаст заявление в милицию «для расследования этого дела».

По каким причинам недоступен аккаунт пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, неизвестно.

Напомним, что«желтые киберпартизаны» взяли ответственность за блокировку instagram-аккаунтов сестер Груздевых , телеканала ОНТ, Александра Солодухи, Марии Василевич, Дмитрия Шакуты и других. Последнее их достижение — удаленный аккаунт певицы Алены Ланской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .