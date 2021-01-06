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В Иордании нашли место, где танцевала библейская Саломея

06.01.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Иордании нашли место, где танцевала библейская Саломея

  • 6.01.2021, 13:43
  • 2,073
В Иордании нашли место, где танцевала библейская Саломея

Находка произошла в форте Махера у Мертвого моря.

Библия и древний писатель Иосиф Флавий описывают, как царь Ирод Антипа, сын царя Ирода, казнил Иоанна Крестителя. Иосиф Флавий уточнил, что казнь произошла в Махере, форте у Мертвого моря в современной Иордании, пишет «Новое время».

Ирод Антипа опасался растущего влияния Иоанна Крестителя среди населения и поэтому казнил его, писал Иосиф Флавий. Библия, с другой стороны, рассказывает гораздо более сложную историю, утверждая, что Ирод Антипа казнил Иоанна Крестителя в обмен на танец.


Библейская история утверждает, что Ирод Антипа должен был жениться на женщине по имени Иродиада; они оба были в разводе, против чего возражал Иоанн Креститель. На их свадьбе дочь Иродиады по имени Саломея исполнила танец, который так обрадовал Ирода Антипу, что царь пообещал ей все, что она пожелает, в качестве награды. Саломея, подстрекаемая Иродиадой, попросила голову Иоанна Крестителя. Согласно Библии, Ирод Антипа отказался удовлетворить просьбу, но в конце концов решил ее выполнить и приказал Саломее принести голову Иоанна Крестителя на блюде.

Обнаруженный в Махере внутренний двор, вероятно, был местом, где был исполнен танец Саломеи и где Ирод Антипа решил обезглавить Иоанна Крестителя Об этом написал в книге «Археология Святой Земли» Дьезо Вереш, директор проекта под названием «Раскопки и исследования Махера на Мертвом море». Во внутреннем дворе, по словам ученого, есть ниша в форме апсиды, которая, вероятно, является остатками трона, на котором восседал Ирод Антипа (на снимке вверху). «Присутствие трона рядом с внутренним двором укрепляет выводы о танцполе», — написал Вереш.

Теорию исследователя подтверждает и Мортен Хорнинг Йенсен, профессор Норвежской школы теологии, написавший книгу «Ирод Антипа в Галилее». «Я думаю, исторически вероятно, что эти раскопки выявили „танцпол“ Саломеи», — считает он.

Но некоторые ученые не слишком убеждены в правильности описания находки и выражают сомнения относительно того, представляет ли недавно обнаруженная ниша остатки трона Ирода Антипы. Джоди Магнесс, профессор религиоведения в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, высоко оценила работу Вереша и его команды; и хотя Магнесс сказала, что, возможно, Вереш и правда нашел трон Ирода Антипы, у нее есть сомнения.


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Находка произошла в форте Махера у Мертвого моря.
 
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