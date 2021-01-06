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Слили секретный документ из МВД, хотя Чемоданова обещала не допускать утечек. Вот о чем приказано молчать силовикам
Источник материала: KYKY>
Инициатива BYPOL
«Вопреки провозглашённой в МВД кампании по предотвращению утечки служебной информации, в распоряжение BYPOL поступил документ с грифом «ДСП». Хотя, согласно требованиям законодательства данная информация должна содержать гриф «Совершенно секретно», автором которого является начальник управления координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы МВД полковник милиции Мазур Александр Фёдорович.
Данный документ представляет собой аналитический обзор состояния кадрового обеспечения и работы с кадрами в системе МВД за 9 месяцев 2020 года. Одновременно он раскрывает «тайну» о штатной численности аттестованных сотрудников органов внутренних дел в нашей стране, которая на 01.10.2020 составила 46 128 единиц без учёта гражданского персонала и военнослужащих срочной службы внутренних войск.
Анализ приведённых в документе данных даёт представление также и о штатной численности отдельных подразделений:
Резко снизилось количество преступлений с участием личного состава — 28 (120 за аналогичный период 2019 года), снижение составило 76,6%, а также число фактов привлечения к административной ответственности — 841 или на 41,7% (1443 за аналогичный период 2019 г.) и нарушения служебной дисциплины — 2599 или на 25,9% (3509 за аналогичный период 2019 г.).
Данные показатели самые низкие за последние 10 лет, что свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности с целью сохранения кадрового ядра на фоне массовых увольнений сотрудников (в настоящее время данный запрет закреплён в распоряжении МВД Республики Беларусь от 18.08.2020 №6дсп «О стабилизации морально-психологического климата и сохранения кадрового ядра»).
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Слили секретный документ из МВД, хотя Чемоданова обещала не допускать утечек. Вот о чем приказано молчать силовикам
Инициатива BYPOL опубликовала документ с грифом «ДСП». Рассказываем, что стало известно благодаря очередному сливу. «Вопреки провозглашённой в МВД кампании по...
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