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«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска

06.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каждый год в канун самого доброго праздника участники Рождественского международного турнира любителей хоккея навещают детей, оставшихся без родительской опеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году из-за пандемии соревнования отменили.

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска

Но о добрых делах хоккеисты не забыли и заглянули в столичный детский дом № 5. Здесь живут 75 воспитанников. Все насладились праздничным представлением, после чего хоккейная дружина главы государства презентовала игровой свитер Президента и игроков команды. Ребят ждал еще один неожиданный подарок – 20 велосипедов. С пустыми руками не отпустили и гостей. Для спортсменов дети подготовили сувениры, которые сделали своими руками.

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска

Вероника Тарасевич:
Честно, сегодня первый раз, когда я очень сильно волновалась. Приехали такие гости, и я прямо ну… На репетициях было все нормально. И перед концертом тоже было все нормально. Но как я вышла на сцену, то все… Меня страх просто оковывал. Но я понимала, что если я сейчас начну паниковать, то все пойдет не так, как надо. Все, я смотрела на нашу Наталью Николаевну, нашего директора, – она мне улыбалась, я ей улыбалась, как-то все само пошло быстро.

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска

Артем Горошко:
Каждому хочется, чтобы у каждого была всякая вещь. Если в это верить, то все это сбудется.

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска

Андрей Башко, игрок хоккейной команды Президента:
Ну это не просто тепло было – испытываешь непередаваемые эмоции. Просто это надо один раз посетить, чтобы почувствовать всю доброту, всю теплоту – все то, чем наполнено вот это место. Это уже не первая акция – уже и скалодром дарили, сейчас велосипеды – конечно, это будет способствовать лучшему физическому развитию, плюс это очень интересно для детей. Кто, если не мы, это сделает?

«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска

Акция «Рождественская традиция», организуемая Президентским спортивным клубом, прошла уже в 9-й раз. За эти годы организаторы праздника и хоккеисты команд международного турнира побывали во многих социально-педагогических центрах, детских домах, школах-интернатах.

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Люди в материале: Вероника Тарасевич, Артем Горошко, Андрей Башко

 
 
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Новости Беларуси. Каждый год в канун самого доброго праздника участники Рождественского международного турнира любителей хоккея навещают детей, оставшихся без...
 
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