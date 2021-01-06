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«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый год в канун самого доброго праздника участники Рождественского международного турнира любителей хоккея навещают детей, оставшихся без родительской опеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом году из-за пандемии соревнования отменили.
Но о добрых делах хоккеисты не забыли и заглянули в столичный детский дом № 5. Здесь живут 75 воспитанников. Все насладились праздничным представлением, после чего хоккейная дружина главы государства презентовала игровой свитер Президента и игроков команды. Ребят ждал еще один неожиданный подарок – 20 велосипедов. С пустыми руками не отпустили и гостей. Для спортсменов дети подготовили сувениры, которые сделали своими руками.
Вероника Тарасевич:
Артем Горошко:
Андрей Башко, игрок хоккейной команды Президента:
Акция «Рождественская традиция», организуемая Президентским спортивным клубом, прошла уже в 9-й раз. За эти годы организаторы праздника и хоккеисты команд международного турнира побывали во многих социально-педагогических центрах, детских домах, школах-интернатах.
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«Испытываешь непередаваемые эмоции». Игроки хоккейной команды Президента с подарками заглянули в детский дом Минска
Новости Беларуси. Каждый год в канун самого доброго праздника участники Рождественского международного турнира любителей хоккея навещают детей, оставшихся без...
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