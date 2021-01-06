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Беларусь ухудшила позицию в рейтинге паспортов

06.01.2021 14:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала новый отчет о мировой мобильности и новую версию своего рейтинга паспортов.

В рейтинге паспортов от компании компания Henley&Partners Беларусь переместилась на 70-е место. Это произошло не из-за наших улучшений, а из-за чьих-то ухудшений.

Паспорт Республики Беларусь опустился в рейтинге на два пункта из-за изменений в позициях других стран – на 70-е место с возможностью путешествовать без визы в 75 стран мира.

Первое место в 2021 году отдано японскому паспорту, с которым можно свободно попасть в 191 страну мира, на втором месте — Сингапур (190 стран), на третьем Германия и Южная Корея. Всего в рейтинге учитывается 189 стран, пишет thinktanks.by.

 
 
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Консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала новый отчет о мировой мобильности и новую версию своего рейтинга паспортов.
 
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