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Беларусь ухудшила позицию в рейтинге паспортов
06.01.2021 14:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала новый отчет о мировой мобильности и новую версию своего рейтинга паспортов.
В рейтинге паспортов от компании компания Henley&Partners Беларусь переместилась на 70-е место. Это произошло не из-за наших улучшений, а из-за чьих-то ухудшений.
Паспорт Республики Беларусь опустился в рейтинге на два пункта из-за изменений в позициях других стран – на 70-е место с возможностью путешествовать без визы в 75 стран мира.
Первое место в 2021 году отдано японскому паспорту, с которым можно свободно попасть в 191 страну мира, на втором месте — Сингапур (190 стран), на третьем Германия и Южная Корея. Всего в рейтинге учитывается 189 стран, пишет
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Консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала новый отчет о мировой мобильности и новую версию своего рейтинга паспортов.
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