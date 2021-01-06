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В Ушачском районе ГАИ остановила BMW: за рулем был пьяный мужчина, в салоне - двое маленьких детей

06.01.2021 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел недалеко от деревни Сорочино Ушачского района. Инспекторы остановили BMW, водитель которого был пьян, а в салоне находились двое 8-летних детей, сообщает ГАИ.

В милицию сообщили, что по трассе в Ушачском районе едет автомобиль, который «виляет» по всей дороге.

ГАИ некоторое время преследовала BMW, но вскоре водитель остановился. Выяснилось, что мужчина пьян. В салоне находились двое 8-летних детей.

Водителю грозит лишение прав до 3 лет и штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1450 до 2900 рублей).

 
 
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В милицию сообщили, что по трассе в Ушачском районе едет автомобиль, который «виляет» по всей дороге.
 
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