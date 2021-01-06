|
В Ушачском районе ГАИ остановила BMW: за рулем был пьяный мужчина, в салоне - двое маленьких детей
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел недалеко от деревни Сорочино Ушачского района. Инспекторы остановили BMW, водитель которого был пьян, а в салоне находились двое 8-летних детей,
В милицию сообщили, что по трассе в Ушачском районе едет автомобиль, который «виляет» по всей дороге.
ГАИ некоторое время преследовала BMW, но вскоре водитель остановился. Выяснилось, что мужчина пьян. В салоне находились двое 8-летних детей.
Водителю грозит лишение прав до 3 лет и штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1450 до 2900 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милицию сообщили, что по трассе в Ушачском районе едет автомобиль, который «виляет» по всей дороге.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)