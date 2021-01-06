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Synesis переименовала часть своих компаний - из названий исчезло слово «Синезис»
Источник материала: Tut.by
Группа компаний Synesis, попавшая под санкции Евросоюза, сменила названия трех юридических лиц. Об этом сообщает
Речь идет о компаниях «Синезис Лото» (теперь — «Ридотто»), «Синезис Атлас» («Атлас Акме») и «Синезис Скай» («Скай Ноулимит»).
42.TUT.BY проверил выписки по этим компаниям из Единого государственного реестра. Действительно, все три юрлица сменили названия.
Ранее основатель Synesis Александр Шатров
— Там есть некоторая странность, потому что они умудрились ввести санкции и против российской компании, которая не имеет юридических взаимосвязей с белорусской компанией. Но это два конкретных юрлица — ООО «Синезис» (Беларусь) и ООО «Синезис» (Россия).
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Краткая история санкций
17 декабря Евросоюз
В основаниях для такого решения говорилось, что «ООО „Синезис“ предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что возлагает на компанию ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата в Беларуси».
Компания с этим решением не согласна и
О какой же платформе для наблюдения идет речь? Флагманским продуктом Synesis является платформа Kipod, созданная на основе технологий AI и Big Data.
В 2018 году в интервью
Однако не так давно Гэри Фаулер, сооснователь, CEO и президент американской компании, сообщил
В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis. Среди пользователей системы действительно есть МВД и КГБ, а также МЧС и таможня.
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В компании ранее сообщали, что сменят названия юрлиц, не попавших под санкции.
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