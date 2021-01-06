Synesis переименовала часть своих компаний - из названий исчезло слово «Синезис»

Источник материала: Tut.by

Группа компаний Synesis, попавшая под санкции Евросоюза, сменила названия трех юридических лиц. Об этом сообщает dev.by со ссылкой на Euroradio .



Фото: Synesis

Речь идет о компаниях «Синезис Лото» (теперь — «Ридотто»), «Синезис Атлас» («Атлас Акме») и «Синезис Скай» («Скай Ноулимит»).

42.TUT.BY проверил выписки по этим компаниям из Единого государственного реестра. Действительно, все три юрлица сменили названия.



Как пример — бывшее «Синезис Лото»

Ранее основатель Synesis Александр Шатров говорил в интервью «Радыё Свабода», что санкции введены не против группы компаний, а против ООО «Синезис».

— Там есть некоторая странность, потому что они умудрились ввести санкции и против российской компании, которая не имеет юридических взаимосвязей с белорусской компанией. Но это два конкретных юрлица — ООО «Синезис» (Беларусь) и ООО «Синезис» (Россия).

В компании также сообщали , что сменят названия юрлиц, не попавших под санкции.

Краткая история санкций

17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. Туда вошли несколько крупных компаний, в том числе и ООО «Синезис».

В основаниях для такого решения говорилось, что «ООО „Синезис“ предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что возлагает на компанию ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата в Беларуси».

Компания с этим решением не согласна и намерена его обжаловать .

О какой же платформе для наблюдения идет речь? Флагманским продуктом Synesis является платформа Kipod, созданная на основе технологий AI и Big Data.

В 2018 году в интервью dev.by проектный менеджер Synesis пояснил, что «это как Google, только для видеонаблюдения», а затем добавил, что Kipod используется в четырех столицах — Минске, Москве, Баку и Нур-султане (бывшей Астане). И осенью 2019 года Synesis сообщила об открытии офиса продаж в Кремниевой долине — специально для продвижения системы в США. Для этого она подписала соглашение с американской GSD Venture Studios о намерении создать совместную компанию.

Однако не так давно Гэри Фаулер, сооснователь, CEO и президент американской компании, сообщил dev.by , что «GSD Venture Studios больше не сотрудничает с Synesis».

В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis. Среди пользователей системы действительно есть МВД и КГБ, а также МЧС и таможня.

Как говорится в руководстве пользователя, Kipod может автоматически фиксировать нештатные ситуации, на основе анализа видео- и аудиопотоков в соответствии с заданными правилами классифицировать, приоритизировать, группировать события, поступающие с удаленных объектов; распознавать лица и номерные знаки транспортных средств в режиме реального времени, а также производить поиск по указанным базам данных для принятия решения об угрозе; обеспечить одновременную работу множества пользователей в различных ведомствах и организациях.