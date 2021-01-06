Оркестр им. Жиновича даст концерт в честь 80-летнего юбилея Владимира Мулявина

12 января в день 80-летия основателя «Песняров», народного артиста СССР Владимира Мулявина в Большом зале Белгосфилармонии состоится концерт памяти главного «песняра».





Национальный академический народный оркестр Беларуси им. Жиновича под управлением народного артиста Беларуси Михаила Козинца проводит такие концерты с 2009 года. Каждый раз публику ожидают музыкальные шедевры и сюрпризы. И невероятно творческая атмосфера, когда сами артисты в восторге от того, что происходит на сцене.

В этом заслуга автора аранжировок и харизматичного дирижера — заслуженного артиста Беларуси Александр Кремко, всех музыкантов. В этом году шлягеры Владимира Мулявина исполнят Ян Женчак, Екатерина Дегтярева, Андрей Колосов, Владислав Данилович, Александр Ляпунов, Павел Берков, Игорь Задорожный. Партию соло-гитары сыграет известный белорусский рок-музыкант Андрей Козловский.

Бессменной ведущей концертов памяти Владимира Мулявина является музыковед Ольга Брилон.