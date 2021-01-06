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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как работает личная армия Рамзана Кадырова? Шокирующие факты о кадыровцах Он сумел создать охрану, которая сопоставима с лучшими охранными структурами мира.

Среди охраныесть его близкие друзья и единомышленники. Ключевую роль в охране играет специальный отряд быстрого реагирования "Терек", командует которым близкий друг Кадырова, с которым Кадров знаком еще со школы.Приказы и личные поручения Рамзана Кадырова никогда не обсуждаются и выполняются беспрекословно, его бойцы видят в нём не работодателя, а прежде всего духовного лидера - в этом и заключается главный секрет его безопасности. В кортеже главы Чечни всегда несколько десятков машин, в том числе бронированные.Рамзан Кадыров сумел выстроить вокруг себя охрану, которая по уровню подготовки сопоставима с лучшими охранными структурами мира. В чем секрет кадыровцев и почему они лучшие в мире?