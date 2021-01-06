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Как работает личная армия Рамзана Кадырова? Шокирующие факты о кадыровцах

06.01.2021 15:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как работает личная армия Рамзана Кадырова? Шокирующие факты о кадыровцах
Фото: sports.ru
Личная охрана Рамзана Кадырова насчитывает 4000 человек на автотранспорте, БМП и танках. Его родное село Центорой охраняет специальный полк, насчитывающий 2400 человек. Учтивая, что он руководит самым вооруженным регионом России и на него было совершено 17 покушений, такое число охранников нисколько не удивляет.

Среди охраны Рамзана Кадырова есть его близкие друзья и единомышленники. Ключевую роль в охране играет специальный отряд быстрого реагирования "Терек", командует которым близкий друг Кадырова Абузайд Висмурадов, с которым Кадров знаком еще со школы.

Приказы и личные поручения Рамзана Кадырова никогда не обсуждаются и выполняются беспрекословно, его бойцы видят в нём не работодателя, а прежде всего духовного лидера - в этом и заключается главный секрет его безопасности. В кортеже главы Чечни всегда несколько десятков машин, в том числе бронированные.

Рамзан Кадыров сумел выстроить вокруг себя охрану, которая по уровню подготовки сопоставима с лучшими охранными структурами мира. В чем секрет кадыровцев и почему они лучшие в мире?

 
 
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Он сумел создать охрану, которая сопоставима с лучшими охранными структурами мира.
 
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