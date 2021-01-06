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В Instagram пропал профиль Натальи Эйсмонт
Источник материала: UDFСегодня, 6 января, в Instagram пропал профиль пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.
Скриншот страницы. Источник: @natalya_eismont / Instagram
При переходе в аккаунт соцсеть пишет, что эта страница недоступна. У профиля было около 5,5 тысячи подписчиков.
Причина пока неизвестна — то ли Наталья удалила профиль сама, то ли ее заблокировал Instagram. Мы направили ей вопрос и добавим ответ, если он появится.
Напомним, вчера, 5 января, стало известно о блокировке страницы в Instagram певицы Алены Ланской: в беседе со «Sputnik Беларусь» певица заявила, что если страницу не разблокируют за сутки, она подаст заявление в милицию «для расследования этого дела».
Также доступ к своим страницам ранее потеряли сестры Груздевы, певец Александр Солодуха и депутат Мария Василевич.
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Причина пока неизвестна — то ли Наталья удалила профиль сама, то ли ее заблокировал Instagram.
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