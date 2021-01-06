Источник материала: UDF

Скриншот страницы. Источник: @natalya_eismont / Instagram

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Instagram пропал профиль Натальи Эйсмонт Причина пока неизвестна — то ли Наталья удалила профиль сама, то ли ее заблокировал Instagram.

При переходе в аккаунт соцсеть пишет, что эта страница недоступна. У профиля было около 5,5 тысячи подписчиков.Причина пока неизвестна — то ли Наталья удалила профиль сама, то ли ее заблокировал Instagram. Мы направили ей вопрос и добавим ответ, если он появится.Напомним, вчера, 5 января, стало известно о блокировке страницы в Instagram певицы: в беседе со «Sputnik Беларусь» певица заявила, что если страницу не разблокируют за сутки, она подаст заявление в милицию «для расследования этого дела».Также доступ к своим страницам ранее потеряли сестры, певеци депутат